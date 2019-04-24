«Белинвестбанк» ограничивает выдачу наличных денег 8 24.04.2019, 13:35

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Фото: Reuters

При превышении лимита будет списываться комиссия.

«Белинвестбанк» предупредил своих клиентов о том, что со 2 мая изменяются правила выдачи наличных денег в банкоматах, сообщает пресс-служба банка.

Теперь за день можно будет снять не более 500 рублей в сутки. Есть лимит и на месяц — можно снять не более 1500 рублей.

Для валютных карточек лимит составит 200 долларов или 200 евро в день, а также 600 долларов или 600 евро в месяц.

При превышении лимита будет списываться комиссия — 0,5% от суммы, но минимум 2 рубля, либо 3 доллара, или 3 евро за каждую операцию по выдаче наличных.

Снять деньги без комиссии в отделениях «Белинвестбанка» тоже не получится. За каждую операцию придется заплатить 0,5% от суммы, но минимум 50 копеек, или 1 доллар, или 1 евро).

Вводятся ограничения и на просмотр своего баланса — бесплатно можно проверить свой счет в банкомате только три раза в месяц. За каждый последующий просмотр баланса будет списано 25 копеек.