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Пасха-2019: что нужно святить в церкви

  • 24.04.2019, 14:00

Православные христиане будут отмечать Пасху 28 апреля.

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, считается главным событием церковного календаря, древнейшим и самым важным христианским праздником. Главный церковный праздник Пасха в 2019 году будет отмечаться 28 апреля, пишет сайт podrobnosti.ua.

Накануне, в Великую субботу, в церквях и храмах начинаются богослужения по случаю праздника. Многие белорусы пойдут в церковь, чтобы послушать службу и освятить пасхальную корзину. Однако собирать ее нужно правильно, и необходимо знать, что нужно святить на Пасху, ведь некоторые продукты обязательны для освящения, а некоторые брать не рекомендуется.

Итак, что положить в корзинку и что брать святить на Пасху:

- Самое главное – пасхальный кулич, который символизирует тело Христа и полноту жизни. Куличи можно печь в Чистый четверг, Страстную пятницу, а также в субботу утром.

- Также обязательный элемент – крашеные или расписанные яйца. Они – непременный атрибут Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.

- Кроме этого, должно присутствовать что-то молочное: сыр, сметана или же творожная пасха.

- Положите соль – символ достатка и здоровья.

- Также возьмите хрен, символизирующий силу духа.

- Из мяса традиционно святят сало, буженину, колбасы и копчености.

- Единственный алкоголь, который подходит для освящения, – вино Кагор.


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