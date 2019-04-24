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Леонида Кулакова оштрафовали за молебен с бело-красно-белым флагом

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  • 24.04.2019, 14:18
Леонид Кулаков

Активисту «Европейской Беларуси» присудили $550 штрафа.

Активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова осудили за молебен возле Кафедрального собора 7 апреля. Тогда он держал бело-красно-белый флаг, передает «Белсат».

На Леонида Кулакова составили административный протокол за участие «в несанкционированной акции». Судья Валерий Есьман оштрафовал активиста на 45 базовых величин.

«В протоколе было написано, что «митинговал в несанкционированном месте», а на суде омоновец сказал, что я ничего не делал, просто стоял молился. Так что, сейчас верующие не могут молиться у костела? Может, вызвать священников и спросить, где можно молиться, а где нельзя? Буду обжаловать приговор», – рассказал Леонид Кулаков.

Такой же протокол получил координатор «Европейской Беларуси» и один из лидеров Белорусского Национального Конгресаа Евгений Афнагель.

На молебен у Свято-Духова кафедрального собора после первого крестолома в Куропатах призвал выйти один из лидеров БНК Николай Статкевич.


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