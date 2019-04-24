Литва добилась успехов в развитии возобновляемой энергетики 24.04.2019, 14:09

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В некоторых областях энергетики страна обгоняет средний показатель по ЕС.

О том, что происходит в секторе возобновляемой энергетики в Литве, сайт Charter97.org побеседовал с Мартинасом Нагявичюсом, президентом Литовской конфедерации возобновляющихся источников энергии.

- В последнее время много говорится о необходимости «умных» решений в самых разнообразных областях – от энергетики до других секторов экономики. Что происходит в энергетике Литвы?

- В Литве происходят практически те же самые процессы, что и во всем мире - во всех странах мира, кроме, пожалуй, России и Северной Кореи.

Все большая доля энергии производится из возобновляемых источников - ветра, солнечной энергии, биомассы.

Происходит также децентрализация производства энергии с ростом числа различных производителей энергии. В прошлом доминировали несколько крупных производителей, сейчас увеличивается количество небольших электростанций.

В энергетическом секторе наблюдается постоянный спад регулирования, и элементы рынка растут.

Энергетика все меньше и меньше зависит от ежегодных решений правительства или министра, все больше и больше потребителей энергии приобретает ее на рыночных условиях, проводятся аукционы для строителей и операторов новых электростанций, резервные аукционы, рынок системного обслуживания, балансирующий рынок.

Все больше и больше потребителей электроэнергии становятся ее производителями, причем не только когда они покупают электроэнергию из сети, но и сами производят и поставляют энергию. Этот процесс только-только начинает набирать разбег.

- В Литве начинаются дискуссии о умных электросчётчиках. Чем они отличаются обычных, которые используются сейчас, и каковы будут их преимущества?

- Умные электросчетчики отличаются от обычных, тем что они регистрируют потребление электроэнергии, множество других параметров электрической энергии, собирают все эти данные и затем передают их в общие центры обработки данных.

Обычно счетчики электроэнергии предыдущего поколения только показывали, сколько электроэнергии потребляет пользователь от одних данных счетчика к другим. Умные счетчики приспособлены к покупкам электроэнергии на рынке, где цена на энергию колеблется в течение дня, используя разные способы оплаты - оплачивая реальное, фактическое потребление энергии и количество энергии отдельно.

Умные счетчики электроэнергии также позволят потребителям в будущем участвовать в балансирующих и резервных рынках электроэнергии, где потребители смогут зарабатывать, искусственно уменьшая или увеличивая потребление электроэнергии на основе рыночных поставок электроэнергии.

Умные измерительные приборы также необходимы потребителям, генерирующим собственную электроэнергию при помощи солнечных электростанций, установленных на крыше, так как требуется регистрировать, сколько энергии вырабатывается каждый раз, сколько приобретается из сети, а сколько подается в сеть.

- Вы могли бы кратко рассказать о развитии возобновляемой энергетики в Литве. На что это похоже? Использование мини ветряных турбин/мельниц или солнечных электростанций становится доступным для простых людей?

- В 2018 году около 19% электроэнергии, потребляемой в Литве, было произведено из возобновляемых источников энергии.

В этой области мы отстаем от среднего показателя по Европейскому союзу, где эта доля уже превысила 30%. Тем не менее, если мы посмотрим на всю энергетику Литвы, то окажется что мы обгоняем средний показатель по ЕС, так как мы «увеличиваем» долю биотоплива в централизованном теплоснабжении, которая выросла почти до 70% за последнее десятилетие.

В последние годы в развитии «зеленого» электричества у нас наблюдался застой, что во многом является результатом нерешительности предыдущего правительства по вопросу вырабатывать электроэнергию из возобновляемых источников или нет.

Энергетика – довольно инертный сектор экономики, и здесь, например, от решения о проведении аукционов-тендеров на строительство новых ветряных электростанций или электростанций, работающих на биомассе, до первого киловатт-часа, произведенного на них, часто занимает 3-4 года.

Возможно, единственной областью, где мы видим динамику, является развитие небольших солнечных электростанций на жилых зданиях. За последние 6 месяцев, т.е. число пользователей «темного сезона года», которые установили солнечные электростанции на своих индивидуальных домах для собственного производства электроэнергии в Литве, увеличилось с 879 до 1459. Утвержденная правительством цель в этой области действительно амбициозна - увеличить число производящих электроэнергию потребителей к концу 2020 года до 34 000.

Ожидается, что процесс получит значительно ускорение благодаря возможности получить в этом году государственную субсидию на сумму в 336 евро на установленную солнечную электростанцию на крыше.

Предполагается также, что потребитель-производитель будет устанавливать солнечную электростанцию необязательно на собственной крыше, а в другом уголке страны. Это справедливо даже с приобретением доли более крупной мощности, которая вырабатывает электроэнергию для собственных нужд, даже если эти потребности географически находятся в совершенно другом месте.

В настоящее время Министерство энергетики также разрабатывает отдельную схему поддержки сообществ, которые производят возобновляемую энергию, обеспечивая таким сообществам благоприятные условия для инвестиций в свою собственную солнечную, ветряную или биогазовую электростанцию, которая может использоваться членами сообщества для собственных нужд или для продажи на рынке, принося доход, который сообщество может использовать для реализации своих нужд.

Бизнес и промышленные компании также создают более благоприятные условия для инвестиций в ветряные или солнечные электростанции.

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