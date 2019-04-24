Видеофакт: Пылевая буря из Африки добралась до Беларуси 22 24.04.2019, 14:32

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На западе страны дует сильный ветер.

Сбылись предсказания белорусских синоптиков о порывистом ветре, который планировался на сегодня. Брестской и Гродненской областям обещали порывы до 20 метров в секунду — и не обманули, пишет onliner.by.

Запад страны уже задувает, причем в воздухе висит белесая мгла. По всей видимости, это мелкая пыль, добравшаяся до нас через Польшу из Сахары.

Из Гродно передают впечатляющие движущиеся картинки. Паблик «ЧП Беларусь» опубликовал видео, снятое на улице областного центра.

Между тем этот песок у нас абсолютно не ждали. Формально ветер дует с юго-востока, и пылевая буря не должна была пересечь наши границы. Ожидалось, что эта пыль либо осядет в Польше, либо ее сдует в страны Балтии. В Белгидромете полагают, что, возможно, на разных высотах воздушные массы двигались по-разному, таким образом к нам и могло занести этот подарок из Африки.

Местные жители, впрочем, рассматривают и другие версии этого явления. Кто-то предполагает, что ветер поднял пыль с окрестных полей, кто-то уверен, что просто люди перед праздниками принялись массово выбивать ковры.