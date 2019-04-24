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Как выгодно путешествовать этой весной

  • 24.04.2019, 14:45

Шесть простых советов.

Именно весной Европа в качестве туристического направления находится на вершине горячего сезона, что означает гораздо более высокие цены для путешествующих.

Эксперт Алена Метс делится с сайтом delfi.ee шестью простыми советами о том, как, отправившись в весеннюю поездку на выходные, остаться в рамках бюджета.

Покупайте авиабилеты сами, а не через бюро

Планируя поездку, всегда начинайте с авиабилетов — как правило, именно они стоят дороже всего. Чтобы найти хорошие цены, следите за предложениями бюро путешествий, но не спешите с покупкой. Изучите цены на сайтах-посредниках.

Бронируйте в режиме инкогнито

В результате специфики работы файлов cookie, цены на авиабилеты на порталах быстро растут, чтобы составить впечатление высокого спроса и заставить клиента забронировать билеты как можно скорее. Поэтому важно искать билеты, установив в браузере режим инкогнито — в нем сайты не могут запомнить посещения конкретного пользователя. Для этого откройте новое окно браузера, убедившись, что вы закрыли все предыдущие.

При поиске жилья используйте различные платформы размещения

Если в путешествие отправляются несколько человек, стоит обратить внимание на квартиры, которые предлагают на платформах Airbnb или Booking.com. Выберите место, где имеется все необходимое в повседневной жизни. В цену, например, может входить Интернет, кофеварка или стиральная машина — чтобы сэкономить средства на дополнительных расходах. Грязным и перенаселенным хостелам лучше предпочесть couchsurfing, который обеспечивает возможность не только переночевать совершенно бесплатно, но и встретиться с местными жителями, которые с удовольствием поделятся советами о достопримечательностях, заведениях питания и транспортном сообщении.

Больше ешьте дома

Убедитесь, что там, где вы собираетесь остановиться, есть кухня и все необходимое для приготовления пищи. Это позволит сэкономить по 3 евро на кофе и по 50 евро на ужинах. Посетите местные рынки и обратитесь к продавцам за качественными сезонными продуктами, которые потом можно приготовить дома. Спросите у владельца квартиры совета о заведениях питания с лучшим соотношением цены и качества.

Не тратьтесь на такси

Лучший способ познакомиться с местной жизнью — пользоваться теми же транспортными возможностями, которые используют местные жители. Дорогие такси сюда, разумеется, не относятся. Разузнайте об альтернативных возможностях перемещения и уточните, какие трамваи и автобусы ходят от места вашего проживания до центра города. Или может быть стоит арендовать на пару дней велосипед?

Один день ничего не делайте

Разумеется, в поездке хочется обновить гардероб, купить сувениры и познакомиться с местными музеями и достопримечательностями, но с целью экономии стоит запланировать хотя бы один день, когда вы не будете ничего тратить. В этот день можно почитать в парке книгу, расслабиться у бассейна или прогуляться по городу. Просто отдыхайте и избегайте непредвиденных расходов!


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