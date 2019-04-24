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Выборы в Литве: кто станет фаворитом президентской гонки

  • 24.04.2019, 15:01
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Антанас Кулакаускас

Наибольшие шансы – у трех кандидатов.

В Литве набирают разбег президентские выборы, кандидаты стараются завоевать внимание избирателей. Насколько им это удается, у кого из них самые большие шансы занять президентский пост? На вопросы Charter97.org ответил Антанас Кулакаускас, политолог из университета имени Витаутаса Великого в Каунасе.

- Вы могли бы рассказать, кто участвует в гонке за президентский пост и у кого из претендентов самые большие шансы на победу?

- В данном случае я склонен доверять данным по прогнозам общественного мнения, согласно которым наблюдается достаточно большой отрыв между первой тройкой (Гитанас Науседа, бывший финансовый аналитик и советник главы SEB банка; Ингрида Шимоните, занимавшая в свое время пост министра финансов, кандидат от партии консерваторов и Саулюс Сквернялис, премьер-министр Литвы, кандидат от партии Союз крестьян и зеленых) и остальными кандидатами.

Что касается почетного, четвертого, места, то за него очевидно сразятся Витянис Андрюкайтис и Арвидас Юозайтис. Тем не менее мне кажется, что избиратели будут как всегда и везде скорее руководствоваться эмоциями, чем хладнокровно рассчитывать, кто из кандидатов для них ближе.

- Если мы говорим о программе кандидатов-фаворитов президентской гонки, у кого из них она лучше всего?

- Хотя лично я не придаю слишком много значения политическим программам кандидатов, мне кажется, что лучше всего ее подготовил Витянис Андрюкайтис, который в общем-то по своему опыту, мог бы оказаться наиболее подходящим кандидатом на пост президента, но этот кандидат по многим параметрам не соответствует надеждам и желаниям избирателей, а потом его шансы на победу довольно небольшие. С другой стороны, задача Андрюкайтиса скорее даже не победить, но объединить расколовшиxся социал-демократов и вернуть их с пути неолиберализма на поиск собственного пути.

В целом же получается любопытная картина: все трое кандидатов, один из которых и победит в президентских выборах, являются представителями правых сил, хотя Саулюс Сквернялис и использует риторику левых сил. Если же рассматривать программы кандидатов-фаворитов, то в таком случае больше всего избиратели выиграют от выбора Ингриды Шимоните.

- Будет ли второй тур выборов, и кто в нем встретиться?

- Мне кажется, что потребуется чудо, чтобы победитель определился уже в первом туре президентских выборов. Более чем уверен, что будет второй тур, вопрос конечно заключается в том, кто из трех фаворитов в нем встретиться. Пока что все опросы указывают на то, что самые большие шансы чтобы оказаться во втором туре у Гитанаса Науседы и Ингриды Шимоните, но может случиться всякое.

Популярность Сквернялиса вполне может подскочить, и он ворвется во второй тур.

- Как изменится и изменится ли внешняя политика Литвы по отношению к Беларуси после того, как на посту президента окажется не Даля Грибаускайте а новый человек?

- Думаю что больше всего в том, чтобы внешняя политика Литвы изменилась, заинтересован нынешний премьер-министр страны и кандидат на пост президента Саулюс Сквернялис. В этом заинтересована и лидер его партии, и сама партия. Что касается Науседы, то у него нет большого политического опыта, поэтому он скорее будет доверять советникам, следить за Вашингтоном и Брюсселем и на основе этого выстраивать свои решения. Каких-то перемен от Науседы или Шимоните я бы ждать не стал, а вот Сквернялис может на перемены пойти.

- А что по вопросу атомной белорусской станции в Островце? Сегодня Литва категорически против.

- Пока станция не начала действовать, естественно, что Литва против и такой эта позиция и останется. Другое дело, что после ввода станции в эксплуатацию что-то в отношении Вильнюса к энергии из Островца может и измениться. Но это довольно далекое будущее, поэтому я бы не рисковал делать какие-то прогнозы именно по этому вопросу.

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