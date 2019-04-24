Рекордное количество поляков положительно оценивают членство Польши в ЕС 24.04.2019, 15:23

Опубликованы результаты опроса.

В марте количество поляков, которые положительно оценивают членство Польши в Евросоюзе, достигло рекордного с 2004 года уровня в 91%. Против Польши в ЕС высказались лишь 5% респондентов. В свою очередь, 4% респондентов не нашлись с ответом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения, сообщает «Радио Польша».

Положительные эффекты интеграции Польши в ЕС с точки зрения улучшения материальных условий жизни отметили 78%, противоположное мнение высказали лишь 9% опрошенных поляков.

78% респондентов считают, что членство в ЕС приносит Польше больше пользы, чем вреда. 10% опрошенных считают, что положительные и отрицательные последствия членства в ЕС – равносильны между собой, и лишь 7% ответили, что Польша теряет на членстве в ЕС.

В целом с февраля этого года уровень поддержки членства Польши в Евросоюзе среди поляков увеличился на 3%, количество противников интеграции – снизилось, соответственно, на 3%.