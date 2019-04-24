Диетолог назвала три основных правила легкого похудения 3 24.04.2019, 15:36

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Придерживаясь этих рекомендаций похудеть будет проще.

Эксперт в области диетологии Лора Филиппова назвала 3 основных правила в борьбе с избыточным весом. Она отметила, придерживаясь этих рекомендаций похудеть будет проще, но при этом лишние сантиметры и килограммы больше не вернутся, пишет newsyou.info.

Во-первых, отмечает диетолог, старающийся похудеть человек должен внимательно следить за своим рационом и стараться подсчитывать калорийность пищи. Количество съеденного за один приём должно быть умеренным, причём независимо от того, когда будет следующий. Такой подход к питанию позволит не только сформировать «правильные» для организма порции пищи, но и улучшит понимание процесса пищеварения и насыщения.

Лора Филиппова советует есть не чаще трёх раз в сутки, стоит также избегать постоянных «перекусов». Если между основными приёмами пищи всё же возникает острое чувство голода, то предпочтительнее всего употреблять свежие овощи или фрукты, нежирный творог, йогурт или кефир, орехи.

Третьим советов диетолога является перераспределение, то есть употребляемая вечером пища должна быть больше насыщена белками, а утренний рацион – сложными углеводами. Специалист акцентировала внимание на том, что придерживаясь вышеперечисленных правил можно легко нормализовать вес и сдерживать его продолжительное время на одном уровне.