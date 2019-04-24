Путин и торговля пустым карманом 4 Виталий Портников, Крым.Реалии

24.04.2019, 15:47

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Виталий Портников

Встречаясь с северокорейским диктатором, правитель РФ опять поднимает ставки по максимуму.

Северокорейский правитель Ким Чен Ын прибыл в Россию так же, как это всегда делали его дед, первый правитель КНДР Ким Ир Сен, и отец Ким Чен Ир. Но на этот раз за маршрутом бронепоезда диктатора из Пхеньяна будет следить весь мир. Когда во Владивосток прибывали предшественники младшего Кима, это было всего лишь демонстрацией контактов кремлевских обитателей с хозяевами «еще одной» социалистической страны, позже – напоминанием о том, что даже после краха Советского Союза и социалистического лагеря в Москве не забывают о своей традиционной «сфере влияния».

Но сейчас Ким Чен Ын – собеседник американского президента. Его дед и отец не могли об этом даже мечтать, с ними изредка встречались разве что кремлевские и китайские «небожители». Северокорейская ядерная программа – головная боль и для Соединенных Штатов, и для Южной Кореи, и для Японии, и даже для Китая. Дональд Трамп обещал решить эту проблему, однако его президентский мандат потихоньку истекает, на пороге новые выборы, а никаких ясных договоренностей с Пхеньяном нет как нет.

И вот на острове Русском неподалеку от Владивостока появляется Путин. На фоне цейтнота Белого дома и явного нежелания Кима договариваться о чем-то существенном у российского президента, встречающегося с северокорейским диктатором, тут огромные возможности для своей игры, для блефа и маневра. Путин может позволить себе как помочь Трампу уговорить строптивого диктатора пойти на уступки, так и помешать этих уступок достичь и стать гарантом безопасности не для мира, а для Кима. Важным гарантом – тем более, что китайскому руководству тоже не очень нравится видеть под боком страну с ядерным оружием. А Путин может позволить себе такую роскошь просто потому, что знает, что это такое – пугать весь мир.

Путин может сделать вид, что Ким у него в кармане. И даже если карман окажется пуст, обменять эту иллюзию на внешнеполитические уступки тех, кто заинтересован в прекращении северокорейской ядерной программы. И заставить их хотя бы на время забыть и о собственной изоляции, и о Крыме, и о Донбассе – потому что когда речь идет об исполнении обещаний, о самой безопасности, о выживании, в конце-то концов, обычно забывают о международном праве и «гибридных» войнах. Встречаясь с Кимом, Путин опять поднимает ставки по максимуму.

Виталий Портников, Крым.Реалии