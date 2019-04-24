Леонид Кулаков - суду: У меня нет денег на штраф, дайте арест 4 24.04.2019, 16:00

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Леонид Кулаков

Фото: «Новы Час»

Как а Минске судили активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Суд Центрального района Минска 24 апреля рассмотрел административное дело активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова по ч. 3 ст. 23.34 КоАП РБ («участие в несанкционированном массовом мероприятии, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения»), пишет правозащитный центр «Весна».

Судья Валерий Есьман судил активиста за участие в молебне за спокойствие жертв сталинских репрессий, который произошел около Кафедрального собора 7 апреля. Акция была организована по призыву одного из лидеров Николая Статкевича после того, как власти начали уничтожать в Куропатах кресты. В ходе рассмотрения дела Леонид Кулаков обратился к судье: "У меня нет денег на штраф, дайте арест!"

Суд Центрального района Минска признал Кулакова виновным по ч.3 ст. 23.34 и наказал штрафом в 45 базовых величин, что составляет 1147,5 рублей.