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Синоптики: В четверг будет до +25°С

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  • 24.04.2019, 16:11
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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

25 апреля погода Беларуси в основном будет определяться областью повышенного атмосферного давления, лишь днем в крайних юго-западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта, сообщает Гидромет.

Ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему юго-западу страны небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, местами 0..+3°С, максимальная в середине дня +19..+25°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

26 апреля ночью в основном сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления, днем по юго-западной половине страны погоду будет определять теплая неустойчивая воздушная масса средиземноморского происхождения. Ночью по крайнему юго-западу, днем преимущественно по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, по юго-западу до +13°С, максимальная днем +20..+27°С.

27 апреля республика окажется в поле пониженного атмосферного давления, сформированном в теплой неустойчивой воздушной массе. Ночью местами, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +18..+25°С, местами до +27°С.


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