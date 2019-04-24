Журналисты «Белсата» добились прекращения дела за материал, который делали не они 1 24.04.2019, 17:04

Независимых журналистов в гродненский суд пришли поддержали десятки человек.

Суд Ленинского района Гродно 24 апреля прекратил дело в отношении журналистов «Белсата» – Алеся Денисова, Алексея Кайриса и Катажины Левдацкой, которых пытались привлечь к ответственности за якобы созданный ими материал о композиторе и певце Чеславе Немене. Притом что этот материал делали другие журналисты.

Как рассказали журналиста в Гродно, судья дал высказаться каждому из подсудимых, а также представителю Щучинской милиции. При этом Катажина Левдацкая «фактически распяла представителя милиции, так как он даже не смог перевести с польского титры в конце этой передачи, за которую их судили».

«В этих титрах написаны совсем другие три фамилии людей, которые работали над передачей. И он просто поплыл: он не знал польского языка, не интересовался, что это за люди и что было написано в титрах», – отметили журналисты.

После был объявлен перерыв, по результатам которого судья прекратил дело в отношении журналистов. Это решение присутствующие – около 25-30 человек, которые пришли поддержать обвиняемых – встретили аплодисментами.

Катажина Левдацкая выразила радость по поводу того, что решение было вынесено в пользу журналистов.

«По сути милиционеры не имели ни доказательств, ни подтверждений свидетелей, ни документов – ничего. И вообще считаю это нарушением своих прав, так это ненормально привлекать к ответственности человека, не имея никаких оснований к этому», – заявила она.

Журналистка также отметила, что вместо того, чтобы в праздничные пасхальные дни быть со своими близкими, была вынуждена сидеть «в этих зданиях с людьми в форме».