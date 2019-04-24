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Reuters назвало топ-5 вызовов для Зеленского в кресле президента Украины

  • 24.04.2019, 17:49
Владимир Зеленский
Фото: Reuters

Перед шестым президентом Украины стоят серьезные вызовы.

Когда Владимир Зеленский сядет в кресло президента Украины, ему нужно будет сосредоточиться на 5 самых важных вещах - найти друзей в парламенте, собрать команду специалистов, договориться с МВФ, доказать свою независимость от олигарха Игоря Коломойского и выработать линию общения с Россией.

Об этом пишет "Украинская правда" в своей статье агентство Reuters.

Поддержка Верховной Рады

Автор материала напоминает, что Зеленскому надо будет назначить глав СБУ, ВСУ, Генпрокуратуры, НБУ, а также министров иностранных дел и обороны, но сделать это можно только с согласия парламента.

Поэтому новому президенту нужно будет объединиться по крайней мере с еще одной политической силой в Верховной Раде, чтобы достичь своей цели.

Еще одним вариантом для Зеленского может быть ускорение парламентских выборов, чтобы на волне недавнего успеха провести в Раду как можно больше своих людей.

Тимбилдинг

Согласно статье, у Зеленского, который и сам новичок в политике, недоукомплектованная команда специалистов. Хотя у него и есть два опытных экс-министра - финансист Александр Данилюк и экономист Айварас Абромавичюс - этого мало, и такой недостаток знающих людей отпугивает инвесторов.

МВФ

Автор статьи обращает внимание, что Украине с ее большими долгами крайне необходима финансовая поддержка Международного валютного фонда. Но задержки в проведении украинских реформ привели к уменьшению денежного потока из МВФ.

"Хотя Киев и надеется на очередной транш уже в следующем месяце, инвесторы захотят увидеть скорейшее восстановление полной программы сотрудничества Фонда с Украиной", - пишет журналист.

"Это могут быть интересные переговоры. Зеленский уже хочет поговорить с МВФ об изменении цены на газ, что Фонд считает чрезвычайно важными для улучшения финансового положения Киева", - добавляет он.

Влияние Коломойского

Международное сообщество настораживают возможные связи Зеленского с известным олигархом Игорем Коломойским и их последствия для Приватбанка.

"Любой признак того, что Зеленский находится в лагере Коломойского, может нанести серьезный ущерб, не в последнюю очередь отношениям с МВФ", - отмечает автор материала.

Отношения с Россией

"То, как русскоязычный Зеленский построит отношения Украины с Москвой, станет определяющим для успеха его президентства", - пишет журналист.

При этом, обращает внимание он, президент РФ Владимир Путин едва ли не единственный лидер соседних стран, который не поздравил нового президента с победой на выборах.

В то же время, пишет автор статьи, представители Кремля в Украине считают, что "улучшение отношений могли бы помочь ей восстановить контроль над оккупированными территориями на Донбассе, а также получить дешевый газ и большие инвестиции".


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