Белорусский винзавод разлил продукцию в необычную тару 13 24.04.2019, 18:12

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Фото: onliner.by

На полках магазинов появилось вино во «фруктовой» упаковке, похожей на стаканчик сметаны или йогурта.

На полках магазинов этот объект объемом 0,25 л во «фруктовой» упаковке, похожий на стаканчик сметаны или йогурта, появился в конце прошлого года. Но, как и предполагали маркетологи Слонимского винно-водочного завода, покупатель стал обращать на него внимание с наступлением тепла, передает «Онлайнер».

— Мы вспомнили период 5—10-летней давности — тогда эта тема была запущена. Поэтому решили к ней вернуться, — рассказала замдиректора по коммерческим вопросам слонимского производителя Елена Троцкая. — Запустили производство в конце прошлого года. В стаканчиках стали выпускать два вида крепленых вин.

Пластиковые стаканчики — это на летний период, для удобства пития, для нового вида. Срок годности в данной таре, конечно, короче. Поэтому пока продукт выпускается в качестве эксперимента. Чтобы не было просрочки. Выводы делать рано: пока познакомился клиент, пока распробовал...

— Клиент что-нибудь говорит в ответ?

— Продажи начали потихонечку расти. Сети заинтересовались. Упаковка дешевле получается для покупателя. Но для нас получилось дороговато из-за относительно небольшой первой партии.

— А вам никто не говорил, что упаковка вина чем-то напоминает детские продукты?

— Ну он же стоит не в молочном отделе...