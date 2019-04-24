закрыть
24 апреля 2019, среда, 21:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Власти Шотландии планируют провести новый референдум о независимости

  • 24.04.2019, 18:21

Второй референдум должен состояться до мая 2021 года.

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что, по данным опросов, большинство жителей выступают за проведение второго референдума о независимости, передает РБК со ссылкой на Sky News.

По ее словам, второй референдум должен состояться до мая 2021 года. «Выбор между Brexit и будущим Шотландии как независимой европейской нации должен быть предложен во время работы нынешнего состава парламента», — сказал она.

Стерджен добавила, что закон, который будет регулировать проведение предстоящего референдума, планируется принять к концу 2019 года.

Ранее в апреле ЕС и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября. При этом в случае, если соглашение не будет ратифицировано до 22 мая, Лондону придется участвовать в выборах в Европарламент. В случае невыполнения этих обязательств Великобритания должна будет покинуть ЕС 1 июня.

По итогам референдума в Шотландии, который состоялся в 2014 году, 55% ее жителей высказались против независимости от Великобритании. За отделение от Соединенного Королевства проголосовали 1 млн 176 тыс. жителей, против — 1 млн 397 тыс. человек.


популярное за неделю

Мнение

Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко