ЕС вложит 128 млн евро в расширение газового порта в польском Свиноуйсьце 24.04.2019, 20:15

Еврокомиссия удовлетворена подписанием договора о совместном финансировании с Польшей расширения порта СПГ в Свиноуйсьце.

Европейская комиссия удовлетворена подписанием договора о совместном финансировании с Польшей расширения порта сжиженного природного газа в польском городе Свиноуйсьце, передает «Радио Польша».

Пресс-секретарь ЕК Александр Винтерштайн сообщил, что из бюджета ЕС будет перечислено почти 128 миллионов евро, чтобы увеличить пропускную способность терминала и построить третий резервуар для сжиженного газа:

«Это единственная установка с такой мощностью в Центральной и Восточной и Северной Европе. Когда терминал будет готов, он откроет польский рынок газа для новых поставщиков и внесет вклад в обеспечение разных источников поставок энергии в Польшу и ее безопасности».