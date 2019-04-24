Административное дело против Геннадия Федынича закрыли 2 24.04.2019, 20:17

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Геннадий Федынич

Замначальника РУВД Центрального района Минска не увидел состава преступления.

24 апреля в РУВД Центрального района Минска состоялось рассмотрение протокола об административном правонарушении (часть 1 статьи 17.3 КоАП) в отношении лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича, передает praca-by.info.

– Дело рассматривал полковник А.В. Басов, замначальника управления РУВД Центрального района. После моего опроса, просмотра видео и выступления адвоката последовал вопрос: что предлагает адвокат? Защитник не усмотрела в моих действиях элементов административного правонарушения. Замначальника управления согласился и прекратил административное преследование в связи с отсутствием состава правонарушения. В пятидневный срок нам будет дан подтверждающий документ, - отметил Федынич.

30 марта Геннадия Федынича задержали двое сотрудников милиции и отвезли на освидетельствование. Дыхание в трубку показало то ли 1,3, то ли 1,5 промилле, однако взять на кровь для более точного анализа медики отказались. А уже 3 апреля ему вынесен первый выговор за нарушение режима отбывания «домашней химии».