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К осени решится, установят ли США безвизовый режим с Польшей

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  • 24.04.2019, 20:29

Чем больше поляков получат визы в США к осени, тем больше вероятность того, что США введут безвизовый режим для Польши.

Американское посольство в Варшаве призывает поляков подавать заявки на визы в США. Дипломаты уверяют, что чем больше людей получат визы в США к осени, тем выше вероятность того, что Польша присоединится к безвизовой программе для посещения Америки Visa Waiver, передает «Радио Польша».

Пока что, по данным за октябрь 2017 — сентябрь 2018 года процент отказов в получении виз для поляков составлял 4 процента.

Чем больше людей будут обращаться за получением визы, тем больше вероятность того, что уровень отказа спадет ниже 3 процентов, что является порогом, позволяющим Польше присоединиться к программе Visa Waiver.

В настоящее время стоимость стандартной туристической или деловой визы в США составляет 624 злотых.

Кампанию, направленную на то, чтобы поляки подавали заявки на получение визы в Соединенные Штаты Америки, с прошлого года проводит коалиция из шести польских компаний и учреждений, в том числе Польские авиалинии Lot, фонд Teraz Polska и Институт мысли Шумана.


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