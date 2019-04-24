закрыть
24 апреля 2019, среда, 21:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Le Monde: Для Путина Зеленский - НЛО, экземпляр, которого он никогда не встречал в бывшем СССР

  • 24.04.2019, 21:03

Правитель РФ привык иметь дело с противниками, которые разделяют его культурный код.

"Известный комик, победитель украинских президентских выборов, не забавляет Кремль, чей лидер привык иметь дело с противниками, которые разделяют его культурный код, поясняет обозреватель Le Monde (перевод - inopressa.ru) Сильвия Кауфман.

"Владимиру Зеленскому было 13 лет, когда исчез СССР. Будущий президент, комик-неофит в политике, но талантливый менеджер крупной компании шоу-бизнеса, избранный 21 апреля с результатом в более чем 70% голосов, олицетворяет не только поколенческий скачок в постсоветское пространство, но также представляет собой политический прорыв. Для Владимира Путина, находящегося у власти в течение девятнадцати лет, это новый опыт: преемник Петра Порошенко не связан с ним одной и той же историей, не разделяет одни и те же стандарты поведения", - указывает автор статьи.

"Зеленский, безусловно, русскоязычный, он относится к той категории украинцев, которые более свободно изъясняются по-русски, чем по-украински. Однако это делает его даже более опасным для Кремля, чем его предшественник, который, вознамерившись возглавить националистическую кампанию в отношении религии, армии и украинского языка, играл на расколах внутри страны, которую он, тем не менее, помог изменить. Владимир Зеленский же претендует на то, чтобы объединить украинцев, как восточных, так и западных, разыгрывая карту ослабления напряженности и делая ставку на борьбу с коррупцией. Но, как всем известно, объединенная страна сильнее разделенной страны", - пишет Кауфман.

"Для Владимира Путина Владимир Зеленский - это НЛО, пробойный разряд, с такой особью он никогда не встречался в бывшем СССР. Он являет собой следующий шаг революции Майдана, которая в 2014 году ради присоединения Украины к Евросоюзу свергла поддерживаемого Россией президента. Еврей Зеленский уже не соответствует распространяемому российской пропагандой карикатурному образу фашиствующего украинца. Хуже того: он является продуктом плюралистических и демократических выборов, настолько естественных, что их никто не оспаривает", - отмечает Le Monde.

"Уже в понедельник в Москве молодые российские избиратели осмелились задуматься, а почему такое было бы невозможно у них дома, если это стало возможно в Киеве?"- говорится в статье. - Избранный президент-комик, словно предвидя их вопросы, вечером после своей победы заявил: "Пока я официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас - всё возможно!" В этом и состоит самый кошмарный сон Кремля".

"Феноменальный результат Владимира Зеленского, знаковая смена языка в его кампании, его прагматизм и огромные ожидания перемен в украинском электорате могут открыть окно возможностей, - хочет верить один французский дипломатический источник. - Надо еще, чтобы Россия сумела ими воспользоваться: и это большой вопрос. Не уверен, что путинская система обладает достаточной гибкостью для этого".

"Похождения Зеленского только начинаются, и причин для того, чтобы они пошли не по плану, будет достаточно. Казалось бы, все побуждает к пессимизму: российский фактор, сложное финансовое положения Украины, неопытность избранного президента, неопределенность его программы, скандальный олигарх Игорь Коломойский, который, как говорят, к нему слишком близок. Некоторые украинские наблюдатели бросают на чашу весов такие решающие доводы как огромная надежда, ощущающаяся в Киеве, и компетентность некоторых молодых советников, разочарованных президентством Порошенко, бывших министров экономики или финансов, уважаемых за рубежом, которыми сумел себя окружить кандидат в президенты. Еще есть надежда на то, что закрыть эту постсоветскую эпоху им помогут европейцы", - резюмирует Кауфман.


популярное за неделю

Мнение

Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко