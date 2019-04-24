Le Monde: Для Путина Зеленский - НЛО, экземпляр, которого он никогда не встречал в бывшем СССР 24.04.2019, 21:03

Правитель РФ привык иметь дело с противниками, которые разделяют его культурный код.

"Известный комик, победитель украинских президентских выборов, не забавляет Кремль, чей лидер привык иметь дело с противниками, которые разделяют его культурный код, поясняет обозреватель Le Monde (перевод - inopressa.ru) Сильвия Кауфман.

"Владимиру Зеленскому было 13 лет, когда исчез СССР. Будущий президент, комик-неофит в политике, но талантливый менеджер крупной компании шоу-бизнеса, избранный 21 апреля с результатом в более чем 70% голосов, олицетворяет не только поколенческий скачок в постсоветское пространство, но также представляет собой политический прорыв. Для Владимира Путина, находящегося у власти в течение девятнадцати лет, это новый опыт: преемник Петра Порошенко не связан с ним одной и той же историей, не разделяет одни и те же стандарты поведения", - указывает автор статьи.

"Зеленский, безусловно, русскоязычный, он относится к той категории украинцев, которые более свободно изъясняются по-русски, чем по-украински. Однако это делает его даже более опасным для Кремля, чем его предшественник, который, вознамерившись возглавить националистическую кампанию в отношении религии, армии и украинского языка, играл на расколах внутри страны, которую он, тем не менее, помог изменить. Владимир Зеленский же претендует на то, чтобы объединить украинцев, как восточных, так и западных, разыгрывая карту ослабления напряженности и делая ставку на борьбу с коррупцией. Но, как всем известно, объединенная страна сильнее разделенной страны", - пишет Кауфман.

"Для Владимира Путина Владимир Зеленский - это НЛО, пробойный разряд, с такой особью он никогда не встречался в бывшем СССР. Он являет собой следующий шаг революции Майдана, которая в 2014 году ради присоединения Украины к Евросоюзу свергла поддерживаемого Россией президента. Еврей Зеленский уже не соответствует распространяемому российской пропагандой карикатурному образу фашиствующего украинца. Хуже того: он является продуктом плюралистических и демократических выборов, настолько естественных, что их никто не оспаривает", - отмечает Le Monde.

"Уже в понедельник в Москве молодые российские избиратели осмелились задуматься, а почему такое было бы невозможно у них дома, если это стало возможно в Киеве?"- говорится в статье. - Избранный президент-комик, словно предвидя их вопросы, вечером после своей победы заявил: "Пока я официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас - всё возможно!" В этом и состоит самый кошмарный сон Кремля".

"Феноменальный результат Владимира Зеленского, знаковая смена языка в его кампании, его прагматизм и огромные ожидания перемен в украинском электорате могут открыть окно возможностей, - хочет верить один французский дипломатический источник. - Надо еще, чтобы Россия сумела ими воспользоваться: и это большой вопрос. Не уверен, что путинская система обладает достаточной гибкостью для этого".

"Похождения Зеленского только начинаются, и причин для того, чтобы они пошли не по плану, будет достаточно. Казалось бы, все побуждает к пессимизму: российский фактор, сложное финансовое положения Украины, неопытность избранного президента, неопределенность его программы, скандальный олигарх Игорь Коломойский, который, как говорят, к нему слишком близок. Некоторые украинские наблюдатели бросают на чашу весов такие решающие доводы как огромная надежда, ощущающаяся в Киеве, и компетентность некоторых молодых советников, разочарованных президентством Порошенко, бывших министров экономики или финансов, уважаемых за рубежом, которыми сумел себя окружить кандидат в президенты. Еще есть надежда на то, что закрыть эту постсоветскую эпоху им помогут европейцы", - резюмирует Кауфман.