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Сидоренко: Кто из вратарей в спарринге проведет два периода, тот и начнет ЧМ в ранге «первого номера»

  • 24.04.2019, 21:31
Андрей Сидоренко

Главный тренер сборной Беларуси рассказал о составе на спарринг со сборной Казахстана.

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко рассказал о составе на спарринг со сборной Казахстана, который пройдет 25 апреля.

- В четверг спарринг с Казахстаном. Учитывая неизбежность отсева, состав будет…

Возможны варианты. Вплоть до такого, что сыграют все — в рамках товарищеского матча о такой возможности можно договориться. Но, наверное, кому-то все-таки дадим возможность передохнуть.

- Вратари?

- Сыграют два. Кто конкретно — определимся завтра после раскатки. Сейчас могу сказать одно: тот, кто в спарринге проведет на "ленточке" два периода, тот и начнет чемпионат мира в ранге "первого номера", — цитирует Сидоренко пресс-служба ФХБ.


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