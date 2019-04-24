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Штаб Зеленского потребовал новых санкций против РФ

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  • 24.04.2019, 21:35
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Владимир Зеленский

В штабе Зеленского прокомментировали раздачу паспортов жителям Донбасса.

Указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» не приближает стороны к прекращению огня, говорится в сообщении команды избранного президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

«Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защищать и оказывать помощь украинским гражданам, находящимся на оккупированных территориях.

«Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на Россию», — говорится в сообщении.


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