Аккумуляторный завод в Бресте выпустил первую партию продукции 3 24.04.2019, 21:38

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Иллюстрационное фото

Ранее сообщалось, что скандальный аккумуляторный завод начнет работать в мае.

«АйПауэр» выпустил тестовую партию продукции. Об этом говорится в ответе на запрос «Брестской газеты» за подписью директора предприятия Сергея Мельниковича.

В конце марта на заводе «АйПауэр» провели комплексную проверку технологического и очищающего оборудования.

«После получения заключения о готовности оборудования к производству продукции в апреле произвели опытную партию продукции, которая является типичной для ряда батарей, которые будут в серийном производстве», – говорится в ответе изданию.

В этом году сообщалось, что скандальный аккумуляторный завод начнет работать в мае.

Строительство завода в свободной экономической зоне «Брест» началось в конце 2017 года. С того времени в областном центре и районе не утихают протесты: местные активисты и экологи говорят, что предприятие строится с нарушениями и нанесет вред экологии и здоровью людей. С 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники строительства завода кормят голубей выражая таким образом свой протест.