Спецпредставитель Госдепа США по Украине: Указ Путина о паспортах - часть оккупационного плана 1 24.04.2019, 21:52

Курт Волкер

Курт Волкер заявил, что указ президента РФ подрывает попытки реализовать минские договоренности.

Решение России об упрощенном получении гражданства для жителей ОРДЛО подрывает попытки реализации минских договоренностей. Такое мнение спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер высказал в своем аккаунте в Twitter.

«Донбасс — это Украина, и люди — независимо от того, какой язык предпочитают — украинцы, — заявил Волкер. — Недавнее решение России о выдаче паспортов является крайне провокационным и взято из оккупационного плана, решение подрывает попытки реализовать минские договоренности и восстановить украинский контроль над Донбассом».

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно документу, это право получают лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО.