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В Минске открылся двухэтажный книжный магазин с кафе

  • 24.04.2019, 22:00

На проспекте Победителей в Минске после большого ремонта открылся дом книги «Светоч».

Точнее, теперь магазин называется "Белкнига". В нём по-прежнему два этажа, а из нового — отдельный зал для презентаций и встреч с читателями и кафе, передает euroradio.fm.

Пока что магазин работает в тестовом режиме. Книги здесь уже продаются, но и ремонт продолжается. Администрация книжного дома ждет, пока в магазин приедут новые стеллажи. Поэтому сегодня там можно увидеть и новую мебель, и старую.

Официальное открытие "Белкниги" на проспекте Победителей запланировано на 30 апреля.


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