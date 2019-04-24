В Минске открылся двухэтажный книжный магазин с кафе 24.04.2019, 22:00

На проспекте Победителей в Минске после большого ремонта открылся дом книги «Светоч».

Точнее, теперь магазин называется "Белкнига". В нём по-прежнему два этажа, а из нового — отдельный зал для презентаций и встреч с читателями и кафе, передает euroradio.fm.

Пока что магазин работает в тестовом режиме. Книги здесь уже продаются, но и ремонт продолжается. Администрация книжного дома ждет, пока в магазин приедут новые стеллажи. Поэтому сегодня там можно увидеть и новую мебель, и старую.

Официальное открытие "Белкниги" на проспекте Победителей запланировано на 30 апреля.