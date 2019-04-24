закрыть
24 апреля 2019, среда, 22:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Шри-Ланке мужчина спас сотни верующих, не пустив смертника в церковь

  • 24.04.2019, 22:10

40-летний строитель не пропустил подозрительного мужчину с рюкзаком в церковь, но сам погиб во время взрыва.

Во время серии терактов в Шри-Ланке в городе Баттикалоа 40-летний строитель Рамеш Раджу не пустил террориста-смертника в церковь перед пасхальной службой, благодаря чему спас нескольких сотен верующих, но сам погиб. Об этом рассказала жена Раджу Кришантини телеканалу BBC, передает gordonua.com.

Кришантини работает учителем в воскресной школе в церкви Сиона. После работы она с мужем и детьми планировала пойти в церковь.

По словам женщины, возле церкви перед богослужением ее муж заметил подозрительного незнакомца с большим рюкзаком. Неизвестный рассказал Раджу, что планирует снимать службу, а в рюкзаке у него находится видеокамера.

Кришантини рассказала, что ее супруг сказал незнакомцу, что тот должен получить разрешение на съемку, и попросил его уйти. Женщина вошла в церковь, где находилось около 450 человек, после чего услышала громкий взрыв. Началась паника, верующие начали разбегаться в разные стороны.

Кришантини и ее семья тоже убежали, после чего начали обзванивать больницы, разыскивая Рамеша. Через несколько часов тело мужчины было найдено возле церкви. По словам женщины, ее супруг погиб в том месте, где она видела его в последний раз с незнакомцем.

21 апреля в Шри-Ланке почти одновременно произошли взрывы в католических церквях городов Коччикаде, Негомбо и Баттикалоа, а также в трех отелях столицы страны Коломбо: Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Позже прогремели седьмой взрыв в городе Дехивала-Маунт-Лавиния и восьмой – в пригороде столицы, городе Дематагода. 22 апреля в Шри-Ланке прогремел еще один взрыв возле церкви, где накануне произошел теракт. Во время рейда сил безопасности в столице Шри-Ланки были убиты трое полицейских.

Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ. По предварительной версии следствия, серия терактов в Шри-Ланке произошла в ответ на нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче.

По последним данным, в результате взрывов в Шри-Ланке погибло 359 человек.


популярное за неделю

Мнение

Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко