В Шри-Ланке мужчина спас сотни верующих, не пустив смертника в церковь 24.04.2019, 22:10

40-летний строитель не пропустил подозрительного мужчину с рюкзаком в церковь, но сам погиб во время взрыва.

Во время серии терактов в Шри-Ланке в городе Баттикалоа 40-летний строитель Рамеш Раджу не пустил террориста-смертника в церковь перед пасхальной службой, благодаря чему спас нескольких сотен верующих, но сам погиб. Об этом рассказала жена Раджу Кришантини телеканалу BBC, передает gordonua.com.

Кришантини работает учителем в воскресной школе в церкви Сиона. После работы она с мужем и детьми планировала пойти в церковь.

По словам женщины, возле церкви перед богослужением ее муж заметил подозрительного незнакомца с большим рюкзаком. Неизвестный рассказал Раджу, что планирует снимать службу, а в рюкзаке у него находится видеокамера.

Кришантини рассказала, что ее супруг сказал незнакомцу, что тот должен получить разрешение на съемку, и попросил его уйти. Женщина вошла в церковь, где находилось около 450 человек, после чего услышала громкий взрыв. Началась паника, верующие начали разбегаться в разные стороны.

Кришантини и ее семья тоже убежали, после чего начали обзванивать больницы, разыскивая Рамеша. Через несколько часов тело мужчины было найдено возле церкви. По словам женщины, ее супруг погиб в том месте, где она видела его в последний раз с незнакомцем.

21 апреля в Шри-Ланке почти одновременно произошли взрывы в католических церквях городов Коччикаде, Негомбо и Баттикалоа, а также в трех отелях столицы страны Коломбо: Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Позже прогремели седьмой взрыв в городе Дехивала-Маунт-Лавиния и восьмой – в пригороде столицы, городе Дематагода. 22 апреля в Шри-Ланке прогремел еще один взрыв возле церкви, где накануне произошел теракт. Во время рейда сил безопасности в столице Шри-Ланки были убиты трое полицейских.

Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ. По предварительной версии следствия, серия терактов в Шри-Ланке произошла в ответ на нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче.

По последним данным, в результате взрывов в Шри-Ланке погибло 359 человек.