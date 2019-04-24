На БМЗ на металлолом сдали импортное оборудование 8 24.04.2019, 22:18

2,824

Фото: dsnews.ua

Ущерб оценивается в 173 тысячи рублей.

Ущерб в особо крупном размере нанесли предприятию должностные лица одного из цехов Белорусского металлургического завода. Как сообщает Комитет госконтроля, они сдали на металлолом импортное оборудование, поставленное более 10 лет назад, но так и не установленное после завершения инвестиционного проекта.

Факты злоупотребления служебными полномочиями обнаружил Жлобинский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области.

Импортная линия для обработки труб была поставлена на БМЗ в 2007 году. Делалось это в рамках инвестпроекта по строительству трубопрокатного комплекса по производству бесшовных горячекатаных труб. Однако оборудование так и оставалось на складе. Вспомнили о нём только через 10 лет перед капитальным ремонтом трубопрокатного цеха.

В декабре 2018 года руководство цеха оформило фиктивные документы о замене действующего оборудования на импортное, полученное со склада. Фактически же демонтаж "старого" и установка "нового" оборудования не осуществлялись.

Импортное оборудование было разобрано и сдано на металлолом. Причем по документам этот металлолом образовался якобы от "старого" оборудования, на котором тем не менее продолжали работать.

Ущерб оценивается в 173 тысячи рублей. Прокуратура завела уголовное дело на пятерых работников цеха — от начальника до мастера.