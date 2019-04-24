Фотофакт: багровый закат над Минском 2 24.04.2019, 22:41

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Фото: Виталий Хацук, 2i.by

Необыкновенно красивый закат могли наблюдать минчане в среду, 24 апреля.

Садящееся солнце было окрашено в багровый цвет.

Говорят, всему причиной африканская пыль.

Как рассказали сегодня tut.by в Белгидромете, действительно во многих городах Беларуси наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха. Но основная причина в том, что уже длительное время не было дождя. Хотя не исключено, что пыль из Африки может влиять на состояние воздуха и у нас, отметили специалисты.