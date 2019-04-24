Фотофакт: багровый закат над Минском

Фотофакт: багровый закат над Минском2
- 24.04.2019, 22:41
- 1,606
Необыкновенно красивый закат могли наблюдать минчане в среду, 24 апреля.
Садящееся солнце было окрашено в багровый цвет.
Говорят, всему причиной африканская пыль.
Как рассказали сегодня tut.by в Белгидромете, действительно во многих городах Беларуси наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха. Но основная причина в том, что уже длительное время не было дождя. Хотя не исключено, что пыль из Африки может влиять на состояние воздуха и у нас, отметили специалисты.