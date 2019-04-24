Противник аккумуляторного завода в Бресте: Пришла пора прислушаться к народу! 1 24.04.2019, 22:55

Виталий Козак призвал брестчан выходить из Интернета на улицу.

Под аплодисменты зала в Гродно оправдали журналистов Александра Денисова, Алексея Кайриса и Катажину Лавдацкую, которых пытались осудить за изготовление репортажа, которого они не делали. Тем, кто молился за защиту Куропат в Минске, посчастливилось меньше, пишет «Белсат».

Леонид Кулаков, активист «Европейской Беларуси»:

«Вандалы не позволяют себе то, что делает власть: вырывать кресты, глумиться над невинно убиенными. Отстаивать прах людей, которые лежат там в земле, я буду! »

Леонида Кулакова суд Советского района Минска оштрафовал более чем на 1100 рублей. Судья Валерий Есьман посчитал «несанкционированным мероприятием» коллективную молитву в защиту куропатских крестов, которая прошла 7 апреля возле Кафедрального собора Минска.

Судебный конвейер работает и в Бресте. К крупным штрафам приговорили четырех человек, которые протестовали против строительства аккумуляторного завода. Один из тех, кого в Бресте наказали крупным штрафом, – активист Виталий Козак:

«Все возмущаются! И все поняли что этот конвейер, который наказывают людей, – в полной мере раскручивается. Решили замордовать людей штрафами, сажают в «кутузку» на несколько суток, наказывают людей. Тех, кто кричат, предупреждают, вызывают по повесткам. Конечно, после этого люди скованы. Но и активность наших граждан меня возмущает. Многие любят находиться в Интернете, смотреть, что происходит, и не выходят на улицу. Не возмущаются, хотя нас и хотят отравить еще раз, как это было когда-то с Чернобылем! Но если мы будем болеть – будет уже поздно! Возмущает этот произвол милиции, произвол судов, произвола чиновников и, если честно, молчание граждан! Не знаю, чего эти люди ждут!..»