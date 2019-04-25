США назвали провокацией решение о выдаче жителям Донбасса паспортов РФ 9 25.04.2019, 7:35

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Госдепартамент опубликовал официальное заявление.

Соединенные Штаты осуждают действия Владимира Путина, который 24 апреля распорядился упростить процедуру предоставления российского гражданства жителям оккупированных районов на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Госдепартамента, передает «Голос Америки».

По словам Моргана Ортагуса, официального представителя Госдепартамента, своими «крайне провокационными действиями Россия усиливает посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Решение президента Путина создает серьезные препятствия для реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса (в состав Украины). Минские соглашения, подписанные Россией, требуют полного восстановления контроля правительства Украины» над оккупированными районами на востоке страны, говорится в заявлении Госдепартамента.

Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов украинцам из так называемых «ДНР» и «ЛНР» всего три дня спустя после безоговорочной победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Зеленский неоднократно говорил о готовности начать переговоры с Москвой о реализации Минских соглашений и прекращении конфликта на востоке Украины.

«Теперь в России должны решить, чего они хотят – дальше нагнетать напряженность или выполнять Минские соглашения», – говорит Морган Ортагус.

В четверг днем в Совете Безопасности ООН состоится заседание по поводу указа Путина об упрощении порядка выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. Экстренное заседание в Совбезе созывается по просьбе Украины.