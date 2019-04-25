Распорядок дня: как стать в десять раз продуктивнее 5 Энтони Мур, «Новое время»

25.04.2019, 7:47

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Самый действенный способ стать последовательным во всем.

Большинство людей игнорирует одну простую истину: то, во что вы верите, определяет, кем вы становитесь. Вы видите то, что ожидаете увидеть; вы привлекаете то, чем являетесь сами.

Если постоянно твердить: "Я так устал. Я так занят. Мне постоянно не хватает времени!", — это станет правдой. Даже если это не так.

Ваше тело следует тому, что говорит ваш разум. Если повторять себе: "Я не могу, я не буду, я не способен...", — эти ограничения станут реальностью.

Дело в том, что вы можете продолжать эффективно работать, даже когда вы устали. Вы можете браться за работу, когда вы заняты. Вы можете продолжать осваивать новые навыки. Вы можете написать книгу, начать свой бизнес, создать приложение или сбросить 15 кг, не прекращая трудиться на полную ставку. Но большинство людей не верит этому.

И потому они упускают уйму времени и возможностей. Их затягивает заурядная повседневная рутина — сидение перед телевизором, бесконечное просматривание ленты социальных сетей, поздние пробуждения и поздний отход ко сну, при этом они постоянно рассказывают о каких-то причинах, мешающих им действовать — и в конечном итоге не позволяющих сделать то, что им нужно, чтобы стать успешными.

Хотите стать в 10 раз продуктивнее? Улучшите свой распорядок дня. Вы можете изменить свои привычки, даже если вы устали и заняты.

"Тот, кто делает только то, что хочется... делает немногое. Чтобы добиться успеха, вы должны действовать, даже будучи не в настроении, зная, что само действие создает мотивацию, которая вам необходима, чтобы полностью осуществить задуманное", — Хэл Элрод.

Как установить и поддерживать распорядок дня, делающий вас высокоэффективным

Великий британский писатель Сомерсет Моэм однажды пошутил: "Я пишу только когда приходит вдохновение. К счастью, оно приходит каждое утро ровно в девять часов".

Причина, по которой необычайно продуктивные люди поддерживают такой интенсивный образ жизни, заключается не в том, что они смогли нанять коуча за $500 в час.

Нет — необычайно продуктивные люди просто следуют своему интенсивному графику, несмотря ни на что. Со временем этот распорядок формирует образ жизни.

Имейте в виду — установить распорядок дня, делающий вас высокоэффективным, и поддерживать его нелегко. Многие люди пытались, и не раз, но не смогли. Однако если вы сможете делать что-то каждый день, вы станете невероятно успешным.

Есть универсальные принципы, следование которым просто не может не привести к успеху.

Первый принцип: действие порождает мотивацию.

Большинство людей ждет, когда появится ощущение, что они "готовы" начать. Они ждут, когда появится мотивация. Но если вы хотите преуспеть больше, чем кто бы то ни было, начинайте не дожидаясь, пока вы почувствуете, что готовы.

Почему? Потому что действие повлечет за собой мотивацию, ясность и энергию. В своей книге Жизнь на полной мощности Тони Шварц и Джим Лоер пишут, что, погружаясь в работу, вы ощущаете приток сил и целеустремленность. Работа наполняет вас энергией.

Именно так каждый может создать распорядок дня, делающий его высокоэффективным.

Самый действенный способ стать последовательным во всем

Однажды я спросил десятки тысяч своих подписчиков, какова их главная проблема на пути к самосовершенствованию. Ответ? Последовательность. Большинство людей не знает, как дойти до конца на пути к своей цели.

Я никогда не отличался последовательным подходом к достижению целей. Я писал то тут, то там, нигде не завоевывая популярности. Каждые полгода я начинал ходить в спортзал и бросал через три недели. Я не мог регулярно читать Библию. Я не мог рано вставать. Но за последние два года все изменилось.

Я научился быть последовательным. В итоге:

— десятки тысяч людей подписаны на мою почтовую рассылку;

— мои статьи собрали почти 2 млн просмотров;

— я подписал договор на издание книги;

— я начал свой собственный бизнес и работаю на себя.

Мне понадобилось много времени, чтобы научиться быть последовательным. Но вот с чего лучше всего начать: уберите из этого уравнения себя. Мой друг Дэвид Кадави однажды сказал: "Когда вы сформируете привычку, вам не нужно будет тратить умственную энергию на то, чтобы решить, что делать".

Большинство людей тратит уйму энергии, пытаясь "заставить себя" делать то, что нужно. Но когда вы уберете из уравнения себя — когда вы создадите систему, обеспечивающую успех — оставаться последовательным станет в десять раз легче.

Полностью ли вы посвящаете себя тому, что делаете? Есть ли у вас конкретный план или система, которую вы разработали, чтобы добиться успеха? Каков ваш "план Б" на те дни, когда вы устали или больны?

Причина, по которой некоторые люди последовательны в отличие от большинства других, не в их врожденном таланте или выдающейся силе воли. Последовательные люди — это просто те, кто полностью посвятил себя делу, в то время как остальные были не более чем "заинтересованы".

"Если вы "заинтересованы", вы придумываете истории, оправдания, причины и обстоятельства, объясняющие, почему вы не можете или не будете. Если вы преданы делу, отговорки испаряются. Вы просто делаете все, что нужно", — Джон Ассараф.

Заурядные люди ставят цели, незаурядные — создают системы

Пару лет назад у меня появилась цель – заработать $200 тыс. за 12 месяцев.

Я сделал все, что обычно делают, поставив перед собой большую цель: я всем рассказал о ней. Я даже записал эту цель на карточке, которую вложил в бумажник, и перечитывал каждое утро, просыпаясь, и каждый вечер, ложась спать, так что она постоянно была у меня на уме.

Чтобы достичь цели, мне нужно было следовать распорядку высокоэффективных людей: создавать и продавать продукт, писать много отличных текстов и развивать экстремальную дисциплину. К началу второго месяца я сдался – потому что был очень далек от намеченных результатов и совершенно обескуражен. Я заработал всего лишь около $3 тыс. (что, на тот момент, вообще-то было не так уж плохо).

Примерно так же справляется с достижением своих целей большинство людей. Достичь цели сложно – а изменить свой образ жизни, сформировав привычки, которые помогут в этом, еще сложнее. В итоге большинство (как и я) бросает, едва успев начать.

У выдающихся людей процесс организован совершенно иначе. Они не ставят цели – они создают системы, которые позволяют со временем автоматически достичь этих целей.

Очень немногие люди концентрируются на том, чтобы выиграть в единственной стоящей игре: победить прежнего себя.

Эрнест Хемингуэй однажды написал: "Нет ничего благородного в том, чтобы превзойти кого-то другого. Настоящее благородство в том, чтобы превзойти самого себя".

Если вы сосредотачиваетесь на результате, вы не даете себе полностью погрузиться в процесс: изучать свое ремесло, оттачивать навыки, совершенствовать форму. Если все, чего вы хотите – это победить того парня, вы позволяете себе реализовать лишь часть своих способностей.

Джеймс Клир однажды написал, что весь процесс достижения целей никуда не годится: и победители, и проигравшие ставят перед собой одни и те же задачи, при этом цели недолговечны по своей сути, а работа над их достижением утомляет и обескураживает.

Самые успешные люди в мире организовывают свой режим дня, создавая систему, которая позволит им добиться успеха. Они выясняют, какой распорядок может им максимально помочь, полностью доверяются этой системе и не беспокоятся о результате.

Когда вы сосредоточены на процессе, результат приходит сам собой.

В заключение

Большинство людей не осознает, что их убеждения определяют, успешной или неудачной будет оставшаяся часть их жизни. То, во что вы верите сегодня, оказывает огромное влияние на ваши завтрашние результаты.

Если вы верите, что сможете, скорее всего, так и будет. Что посеете, то и пожнете.

Но справедливо и обратное — если вы уверены, что не справитесь, скорее всего, вы правы. Если вы посеяли неверие в себя, никакие действия или усилия не изменят конечный результат.

Брюс Ли сформулировал это так: "Никто никогда не получит больше, чем думает, что может получить". Если вы искренне, глубоко верите во что-то, касающееся вас и вашего будущего, вероятнее всего, именно это и произойдет.

Во что вы верите?

Энтони Мур, «Новое время»