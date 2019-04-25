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Встреча с Ыном: Путин стал шестым

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  • 25.04.2019, 7:54
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КИМ ЧЕН ЫН
ФОТО: REUTERS

Во Владивостоке начались переговоры двух диктаторов.

Российский правитель Владимир Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ын проводят встречу во Владивостоке, сообщает РБК.

«Уверен, что и ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двусторонних отношений и поможет нам лучше понять, какими путями мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове», — сказал Путин в начале встречи.

В свою очередь, Ким Чен Ын выразил надежду, что переговоры с президентом России будут содержательными.

Путин также поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя Госсовета КНДР, а северокорейский диктатор в ответ поздравил российского правителя с победой на выборах в 2018-м.

Российскую границу бронепоезд северокорейского лидера пересек в среду, 24 апреля. Первой остановкой по пути во Владивосток стала станция Хасан, где поезд Ким Чен Ына встретили губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИДа Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора. Ким Чен Ыну преподнесли традиционный хлеб с солью, однако, как сообщили некоторые источники, от угощения диктатор отказался. Девушки, выносившие каравай для Ким Чен Ына вскоре эти сообщения опровергли, заявив, что тот все же отломил кусок хлеба.

35-летний Ким Чен Ын возглавляет КНДР с 2011 года. За почти восемь лет с момента восхождения на пост он успел встретиться только с шестью главами других государств. При этом первую зарубежную поездку Ким Чен Ын совершил только в марте 2018 года, прибыв в Пекин с неофициальным визитом. Там он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

В конце апреля 2018 года Ким Чен Ын впервые провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

12 июня 2018 года Ким Чен Ын провел в Сингапуре встречу с Дональдом Трампом, которая стала первым в истории саммитом глав КНДР и США. В ходе визита в Сингапур Ким Чен Ын встретился и с премьер-министром этой страны Ли Сянь Луном.

27-28 февраля 2019 года во Вьетнаме прошел второй раунд переговоров Ким Чен Ына и Трампа. В ходе этой зарубежной поездки лидер КНДР успел переговорить с вьетнамским президентом Нгуен Фу Чонгом.


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