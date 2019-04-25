Лесной пожар на границе Беларуси и Литвы тушили более 340 спасателей 25.04.2019, 7:57

Фото: s13.ru

Пункт пропуска «Привалка» заработал после временного закрытия.

Сильный лесной пожар в приграничье потушен, а пункт пропуска «Привалка» заработал в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

«Вниманию граждан и перевозчиков, выезжающих в Литву: пункт пропуска «Привалка» работает в полном объеме», — проинформировали в ГПК.

В МЧС рассказали, что для тушения пожара задействовали 346 человек и 70 единиц техники. Первые сообщения о пожаре редколесья на полигоне «Гожский» в Гродненском районе стали поступать днем 24 апреля. Когда на место прибыли спасатели, лес горел уже по обе стороны автомобильной трассы Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики. Местами наблюдается верховой пожар, который распространялся в сторону государственной границы.

Напомним, 24 апреля из-за пожара в приграничье была перекрыта трасса Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики. Также был закрыт пункт пропуска на белорусско-литовской границе «Привалка».