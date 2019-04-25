Кто станет опорой Зеленского в Верховной Раде Украины 5 Дмитрий Бобрицкий, Юрий Смирнов, LIGA.net

25.04.2019, 8:04

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Практически в каждой фракции есть депутаты, готовые сотрудничать с новым президентом.

Около 226 депутатов Верховной Рады Украины готовы ближайшие полгода до парламентских выборов как минимум частично поддерживать инициативы избранного президента Владимира Зеленского. Вторая половина парламента готова обсудить с ним формат сотрудничества, если он не пойдет на сценарий роспуска Рады.

БПП - от 0 до 50

Фиаско Петра Порошенко поменяет расстановки сил внутри фракции. Блок Порошенко состоит из 126 депутатов, поделенных на шесть групп. Четыре всегда ориентировались на Порошенко (группа - Игоря Кононенко, Сергея Березенко, Анатолия Матвиенко, Ковальчука-Гончаренко). Еще две группы ориентировались одна на Александра Третьякова, другая - депутаты УДАРа, ориентированные на Виталия Кличко.

"Перетоки у нас будут, но внутренние", - говорит LIGA.net нардеп БПП, один из давних союзников Порошенко. По его мнению, УДАР станет центром притяжения нардепов из соседних групп. Несколько собеседников теперь выделяют около 50 мажоритарщиков, которые обсуждают формирование группы премьера Владимира Гройсмана во фракции. Логика такова: Гройсман еще при власти, а Порошенко - нет.

Замглавы БПП Алексей Гончаренко признает, что несколько депутатов могут покинуть фракцию. По данным нескольких собеседников, речь о 30-40 депутатах-мажоритарщиках. Правда, уверяет один из давних соратников Порошенко, выходить им некуда, "а портить репутацию демаршем люди из бизнеса не торопятся". Формально депутаты останутся во фракции, но действовать будут исходя из личных интересов.

23 апреля на встречу фракции с Порошенко пришли около 100 нардепов из 126. "Это значительно больше, чем всегда", - подчеркнул собеседник. На встречах в БПП бурно обсуждают - что будет делать Зеленский? "Один сценарий - замена ключевых должностей в Кабмине по президентской квоте, второй - атака парламента", - говорит один из руководителей фракции БПП.

Около десяти опрошенных депутатов БПП убеждены, что Зеленский не сможет собрать в Раде стабильное большинство, но точно найдет голоса для законопроекта об импичменте. Голосовать ли за отмену неприкосновенности и кадровые назначения - в БПП нет однозначной позиции. "Здравый смысл подсказывает, что фракция не собирается торпедировать важные законы для страны, но нужно понять с кем будем иметь дело - с Коломойским или самим Зеленским ", - говорит LIGA.net депутат БПП Николай Паламарчук. Другой собеседник называет третью фамилию: говорить придется и с Арсеном Аваковым.

Нарфронт - от 15 и больше

В Народном фронте поделились на три условные лагеря. Группа Авакова симпатизирует Зеленскому. Группы Парубия и Турчинова - против Зеленского. Группа Арсения Яценюка и группа Мартыненко - выжидают.

Представители отдельных групп даже публично ссорятся в Фейсбуке. После дебатов кандидатов на стадионе Антон Геращенко написал в ФБ, что Порошенко "проиграл все". Ему ответила коллега по фракции из группы Турчинова Виктория Сюмар: "Он не проиграл Украину. А кое-кто проигрывает собственное достоинство такими постами". Но потом Сюмар исправила комментарий и оставила только "он не проиграл Украину". В том же посте высказался еще один член НФ, представитель группы Парубия Сергей Высоцкий. Реплику Геращенко, что Порошенко "проиграл все", он дополнил словами: "Против человека, который не выиграет ничего".

"Я 15 лет член команды Министра МВД, а не Зеленского, - заявил Геращенко в комментарии LIGA.net в ответ на вопрос о связях с Зеленским. - Я знаю многих во власти и шоу бизнесе, в том числе Зеленского и некоторых членов его команды, но сам членом этой команды не являлся и не являюсь".

22 апреля на заседании фракции НФ Зеленский стал яблоком раздора, рассказывают присутствующие нардепы. Министр внутренних дел Арсен Аваков и его группа нардепов, том числе Геращенко, высказались о необходимости подставить плечо новоизбранному гаранту. Мол, почему НФ должен становиться оппозицией к 73% избирателей.

Лидер Нарфронта Арсений Яценюк, по словам собеседников, четкой позиции не озвучил,выразив надежду, что удастся повторить успех 2014 года и в конце лета "выстрелить новой партией" и показать "достойный процент" на парламентских выборах осенью.

Группа нардепов, которые ориентируются на спикера Парубия, заявили об угрозах, которые могут нависнуть над страной в связи с новым президентом. Сам Парубий выступил с инициативой принятия закона об импичменте президента. Этот закон должен обозначить для Зеленского красные флажки, за которые ему нельзя будет заходить в полномочиях. Источник из числа нардепов от Парубия сообщил LIGA.net, что закон об импичменте будет проголосован уже в этот четверг.

Фракция решила демонстрировать единство и дождаться первых решений Зеленского на посту президента. "Ожидаем услышать от нового президента о запланированных шагах в первые 100 дней, в первый год и на весь термин. Теперь Украина как никогда нуждается в честности и реализме", - озвучил общую позицию фракции ее лидер Максим Бурбак.

Депутаты НФ, как и коллеги из БПП считают, что Зеленский не сможет переформатировать большинство под угрозой роспуска парламента, так как инаугурация в июне, а за 6 месяцев его нельзя распускать по закону. Максимум Зеленский может рассчитывать на ситуативное большинство по отдельным законопроектам, уверены в Нарфронте.

Оппоблок - от 0 до 40

Два крыла Оппоблока - Фирташа-Медведчука и Рината Ахметова - положительно восприняли победу Зеленского, но ранее призывали своих сторонников не голосовать во втором туре за кого-либо из двух кандидатов.

Многолетний партнер Рината Ахметова Борис Колесников сказал LIGA.net, что депутаты фракции будут поддерживать все социальные инициативы нового президента. В частности, направленные на установление мира в Донбассе, имплементацию минского процесса и снятие экономической блокады с Донбасса.

В группе Ахметова публично спокойно реагируют на возможность отмены формулы закупки угля Роттердам+. "Тут больше популизма, чем объективности. Роттердам – это биржевая цена. Когда они (команда Зеленского – ред.) вникнут, то они поймут, что другой цены нет", - сказал Колесников.

Позитивно реагирует на победу Зеленского другой лидер Оппоблока Юрий Бойко. Он говорит, что после смены президента появится шанс решить социальные вопросы, но, прежде всего, – установить мир в Донбассе. "Наша сила будет настаивать на проведении прямых переговоров для его достижения", - заявил Бойко.

Один из соратников Виктора Медведчука сказал LIGA.net, что если Зеленский займется налаживанием мира в Донбассе, тогда фракция продемонстрирует ему лояльность. Если они увидят влияние Коломойского, то сотрудничества не получится. "Если Коломойский устами Зеленского будет рассказывать, что нам делать, то никакой поддержке не может быть", - сказал один из соратников Медведчука. Избранный президент в последнем интервью заявил, что не собирается сотрудничать с Оппоблоком в парламенте.

Депутат из Оппоблока Василий Нимченко уверяет, что у его коллег нет эйфории от победы Зеленского. Вместе с этим, им импонирует, что Зеленский далек от идеологического радикализма, но депутаты этой группы несколько расстроились заявлениям о направлении в НАТО и ЕС. Идею с референдумом о выступлении "выглядит здраво". Большое опасение в Оппоблоке вызывает, что избранный президент может "попасть под влияния националистов". По мнению Нимченко, развернется борьба за идеологическое влияния на Зеленского.

"Он должен показать парламенту пошаговую стратегию. Если он займется установлением мира в Донбассе, то сможет найти поддержку в лице Юрия Бойко", - сказал Нимченко. В Оппоблоке также ждут от новой власти уголовных дел против главы Нафтогаза Андрея Коболева за повышение тарифов и Олега Гладковского - за Укроборонпром.

Відродження - от 15 до 24

Еще до второго тура соглава группы Виталий Хомутынник заявил, что поддержит Зеленского. "Я не исключаю, что до следующих выборов в парламенте может сформироваться ситуативная коалиция для поддержки его инициатив", - отметил он.

В тоже время другой нардеп от Відродження не под запись заверил, что позицию Хомутынника поддерживают около 15 из 24 членов группы. "Хомутынник у нас не командир роты. Он такой же депутат, как и мы", - заявил источник в группе. По его словам, Відродження проголосуе за закон об импичменте, однако не поддержит снятие неприкосновенности с нардепов и отмену мажоритарки.

23 апреля нардеп группы Валерий Писаренко заявил о начале сбора подписей за увольнение Парубия. По словам источника из окружения спикера, Писаренко делает это в интересах Зеленского, поскольку именно от спикера Рады во многом зависит, на какую дату будет назначена инаугурация новоизбранного президента. Сам Писаренко открещивается от роли представителя Зеленского в Раде и заявляет, что его действия не означают работу на команду Зеленского.

Самопомощь – 25

В Самопомощи еще нет четкой позиции по Зеленскому-президенту. Но фракция поддерживает инициативы по импичменту, неприкосновенности и народовластии. "Но я пока никаких инициатив от Зеленского не слышал. Все законы, которые он предложил уже зарегистрированы в парламенте. Это не поддержка президента. Это реализация тех обещаний, которые мы давали в 2014 году", - сообщил LIGA.net замглавы фракции Руслан Сидорович.

Вице-спикер Оксана Сыроид сейчас активно собирает подписи под законопроектом о президенте, который должен лишить гаранта полномочий, не прописанных в Конституции. Это расширенный законопроект об импичменте. Она надеется, что документ будет принят в первом чтении уже 25 апреля.

В Самопомощи ожидают от нового президента прозрачного оборонного бюджета, безопасности, в том числе энергетической, а также ликвидации схемы Роттердам+.

Батькивщина – 20

Поддержим все хорошее, заявили во фракции. На согласительном комитете Юлия Тимошенко выступила за формирование нового состава правительства до парламентских выборов в Украине, чем выделилась из общей канвы политических фракций в Раде. "Верховной Раде нужно дать возможность сформировать новое правительство", - сказала она, но не уточнила, где взять голоса, которых сегодня в зале нет.

По мнению лидера Батькивщины, новый глава государства должен в первую очередь поменять генпрокурора, главу СБУ и министра обороны. Тимошенко считает, когда Зеленский получит своих силовиков, это покажет, есть ли у него политическая воля привлечь к ответственности коррупционеров.

Депутат фракции Алена Шкрум отметила, что Батькивщина готова голосовать за кадровые назначения, если Зеленский покажет достойных людей, готовы поддержать закон об импичменте и неприкосновенности. "Если Зеленский предложит прогрессивный пакет законопроектов для государства, то Батькивщина их поддержит", - говорит Шкрум.

Радикальная партия – 21

Глава фракции Олег Ляшко готов помогать Владимиру Зеленскому в восстановлении мира, укрепления экономики, обеспечения благосостояния граждан - общие задачи для всех политиков, подчеркнул лидер РПЛ. "Мы готовы помочь Президенту в достижении побед, если он не знает, как это делать", - отметил политик.

Если же решение Зеленского сделают Украину слабее, а украинский беднее - лидер Радикальной партии обещает "перейти в жесткую оппозицию".

Воля народа - от 0 до 19

Общий вывод - "плывут по течению". Депутат Сергей Шахов из Воли Народа сказал LIGA.net: "У нормальных президентских инициатив никаких проблем с депутатами Воли народа не возникнет".

Внефракционные - от 9 до 61

Всего внефракционных - 61 депутат. Девять - точно поддержат Зеленского, это представители объединения УКРОП, которую связывают с Коломойским. Остальные не связаны какими-либо партийными обязательствами и будут голосовать так, как захотят. Могут поддержать инициативы Зеленского, а могут - нет. Зависит от аргументов, которые для них сможет найти новый президент. И от предложений: снятие неприкосновенности вряд ли будет поддержано мажоритарщиками, многие из которых "купили" свой пропуск в Раду не для того, чтобы отказываться от иммунитета.

ИТОГО (теоретическое число в поддержку отдельных инициатив Зеленского)

- 50 мажоритарщиков БПП

- 15 голосов Нарфронт группы Авакова

- 25 голосов Самопомощи

- 21 голос Радикальной партии

- 20 голосов Батькивщины

- 15 голосов Відродження

- 19 голосов Воли народа

- Девять внефракционных депутатов УКРОП

- Еще 52 внефракционных депутата

В общей сложности - 226 депутатов, которые как минимум могут поддержать отдельные инициативы Владимира Зеленского, хотя он еще даже не вошел в офис на Банковой. Разумеется, если Зеленский не пойдет на поводу сторонников идеи досрочных выборов.

Дмитрий Бобрицкий, Юрий Смирнов, LIGA.net