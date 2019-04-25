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Пророссийские организации резко активизировали воздействие на могилевских студентов

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  • 25.04.2019, 8:17
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За последние несколько недель в соседнем Смоленске прошло сразу несколько мероприятий.

На прошлой неделе журнал о правах человека mspring.online рассказывал об акциях, направленных на вовлечение могилевской молодежи в интеграционные процессы на территории России.

И снова в Смоленске с 21 по 23 апреля проводили очередную российско-белорусскую конференцию для молодежи из приграничных областей – Могилевской и Витебской.

Могилев традиционно представляло Социально-культурное общественное объединение «Наследие» во главе с преподавателем Белорусско-Российского университета (БРУ) Виталием Артемчиком. В этот раз во время мероприятия на официальной странице «Наследия» «ВКонтакте» информации было меньше, чем обычно. Под заглавием «Российско-белорусская молодежная конференция. День первый» были опубликованы только фото и хэштэги – #БРУ_Могилев и #Колледж_Искусств.

Уже после конференции был опубликован общий отчет о ней.

Фото vk.com/naslediem

Зато единая информационная система «Добровольцы России» быстро проиндексировала поисковый запрос. Оказывается, в Смоленске добровольцы готовили российско-белорусскую молодежную конференцию, приуроченную ко «Дню единения народов Белоруссии и России» (орфография сохранена).

Фото сайта добровольцыроссии.рф

Смоленское отделение Российского союза молодежи (РСМ) со ссылкой на «Смоленскую газету» опубликовало информацию о том, как в Смоленском госуниверситете обсудили развитие молодежной политики Союзного государства.

Название конференции 22 апреля звучало уже, как «Укрепление связей между молодежью двух стран в контексте современных интеграционных процессов». Организатором мероприятия выступило Смоленское отделение Российского союза молодежи при участии Администрации региона и СмолГУ.

По мнению организаторов, главная практическая задача форума — обсуждение и дальнейший запуск российско-белорусских молодежных инициатив, презентация опыта успешной работы, налаживание контактов, знакомство с возможностями российских молодежных центров и структур. Особый акцент в этом году сделали на теме 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также на необходимости сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

В рамках конференции работали несколько секций: «СМИ: мультимедийная журналистика и ее роль в формировании информационного пространства приграничья России и Беларуси», «Молодежь в строительстве Союзного государства», «Одна история – одна Победа. Патриотическое воспитание как инструмент социализации молодежи».

Фото smolgazeta.ru/daylynews

В понедельник молодежная конференция собрала чуть более сотни представителей молодежных организаций, органов российской власти, СМИ и университетов из регионов России и Беларуси. Завершился форум во вторник, 23 апреля. Учитывая, что все это рабочие дни, логичным кажется вопрос, когда же работают в БРУ преподаватели и когда учатся студенты, если каждую неделю они выезжают в соседнюю страну?


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