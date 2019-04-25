Нервная судорога 8 Георгий Сатаров

25.04.2019, 8:21

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Об очередной мелкой пакости российской власти.

Эта мелкая пакость — типичная нервная судорога человека, напуганного и до тоски, до перехвата дыхания завидующего тому, кто получил больше 70% голосов без использования гигантской машины пропаганды, подавления и обмана

Вот, собственно, и прояснилась задержка с поздравлением Зеленского. И как обычно, любые их мотивировки (надо, мол, «сначала на дела посмотреть»), как и любые слова, никакого отношения к действительности не имеют. Было бы совсем уж цинично сначала поздравлять, а потом гадить.

И, конечно, это распространяется и на нынешнее обоснование: проблемы с гражданскими и политическими правами у жителей «ДНР» и «ЛНР». Из-за Украины, а не из-за бандитов, прикормленных Путиным, имитирующих там «власть», и из-за вооружений и спецов, которых Россия туда поставляет. И уж не Кремлю волноваться по поводу избирателей в «ДНР» и «ЛНР». Как насчет избирателей в России, вынужденных выбирать между жуликами и ворами или между Путиным, Зюгановым и Жириновским, и к тому же постоянно надуваемых при подсчете голосов.

Ну а теперь о главном. Совершенно очевидно, что эта мелкая пакость (вместо поздравления) — типичная нервная судорога человека, напуганного и до тоски, до перехвата дыхания завидующего тому, кто получил больше 70 процентов голосов без использования гигантской машины пропаганды, подавления и обмана. У Путина этого никогда не было и никогда не будет. Это — очередной стриптиз российской власти.

Георгий Сатаров, «Фейсбук»