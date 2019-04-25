«Пахать на пенсии за три копейки – нет уж, извините» 17 25.04.2019, 8:45

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Беларуси нужен срочный мораторий на повышение пенсионного возраста.

«Наша пенсионная система еще 20 лет назад начала подавать сигнал «SOS». Тогда нужно было приступать к серьезным реформам. Но чиновники откровенно бездельничали и только сейчас, когда пенсионный фонд перестал в должной мере пополняться, им пришли в голову самые простые и примитивные шаги. Впрочем, как всегда. Нужна принципиальная реформа пенсионной системы – такая, как была проведена в странах Балтии. Решения о повышении пенсионного возраста – ни к месту и ни ко времени», - именно так оценил очередное повышение пенсионного возраста в Беларуси Charter97.org экс-министр труда Александр Соснов.

Действительно, возраст выхода на пенсию - один из самых острых вопросов в нашей стране.

Cовсем недавно на портале «Удобный город» начали собирать подписи под петицией «За зніжэнне пенсійнага ўзросту для мужчын», авторы которой просят Минтруда рассмотреть возможность возврата пенсионного возраста для мужчин к 60 годам.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать эту инициативу известного предпринимателя и блогера Виктора Горбачева.

- Я бы не делил проблемы на мужские и женские. Принцип разделяй и властвуй - это от лукавого. Меня возмущает другое - то, как без народного волеизъявления изменилось пенсионное законодательство. Ведь это полный мрак.

Нужно же делать хоть какую-то скидку на продолжительность жизни. Экономика - экономикой, но сегодня нужно действовать по принципу «не навреди». Нашей стране нужен срочный мораторий на повышение пенсионного возраста.

Дальше можно понижать, возвращаться к старому законодательству, пересматривать. В целом, я поддерживаю эту петицию. Верный шаг, который соответствует здравому смыслу и статистическим данным.

- Как так получилось, что каждый четвертый белорусский мужчина не доживает до пенсии?

- Мужчинам приходится очень многое взваливать себе на плечи: кормить семью, выносить все стрессы на ногах. Плохая медицина и плюс к тому - наша безответственность. Зачастую мужчины просто не хотят проходить медобследование. Не будем забывать о курении, потреблении алкогольных напитков, где белорусы - в абсолютных лидерах.

Влияют последствия Чернобыля.

Но одной из главных проблем я бы назвал условия труда, в которых приходится работать. Прогресс, мягко говоря, белорусские предприятия обходит стороной. То, что в других странах уже давно делают роботы и техника - у нас делают руки рабочих, лопаты и ноги. Физический и рабский труд, вот и все. Нагрузка очень большая. В «стране для жизни» людей не щадят.

- Кроме того, пенсия белорусов - одна из самых маленьких среди соседей…

- Это отдельный разговор. Конечно, пенсия пенсии - рознь. Не думаю, что бывшие чиновники получают такие же пенсии, как и работники заводов.

Кстати, вот вам и ответ почему белорусы так мало живут. Идет человек на пенсию, получает копейки, а ведь нужно еще и детям подсобить, содержать, себя, чтобы от голода не умереть.

В Европе же пенсия - это золотые годы. Занимаешься собой, в садике-огороде ковыряешься, путешествуешь. У нас пенсионеры ищут где копейку заработать.

- У Лукашенко другое мнения. Он как-то сказал, что «мужчина в 60 лет - лошадь, на которой нужно пахать

- Если он себя считает лошадью - пусть становится в плуг и пашет. А пахать на пенсии за три копейки - нет уж, извините. Еще один вариант - Лукашенко судит по своему окружению. Я думаю, что среди жителей Дроздов полным-полно людей, которые в 60 лет просто прекрасно выглядят: хорошая медицина, непыльная работа, роскошная жизнь. Cмотрит он на Мясниковича - здоровый мужик, красный нос - может еще работать. Анфимову и Прокопович за 70, а они еще в относительном здравии. Вот и получается синдром зазеркалья. Оторванность от реальности.

Плюс есть определенный круг людей, за пределы которого Лукашенко просто не выпускают. От Лукашенко прячут настоящих колхозников, подсовывают массовку и театралов, которые машут головами и со всем соглашаются.

А если бы его отправить в заводскую бригаду, которая с утра до ночью в мазуте «чих-пых», то не думаю, что он бы про коней вспоминал. Лукашенко стал для пенсионеров врагом №1

- Каким же должен быть оптимальный пенсионный возраст для белорусов?

- Думаю, что для мужчин - 60 лет, для женщин - 57-58. Да, в некоторых странах он выше и власти будут тыкать нам, что «на ваших западах вот так». Но ведь посмотрите, какие условия труда на этих «западах», медицина, продукты питания. В этом вся соль.

Считаю, что человек, который идет в кандидаты президенты от демократических сил, должен выступать с хорошей программой по пенсионному законодательству, на которое Александр Григорьевич просто наплевал. Одним из первых пунктов программы должен быть пересмотр пенсионного законодательства и возвращение предыдущего, либо его пересмотр. Плюс отмена закона о «тунеядстве». Людям труда нужно вернуть пенсию, которую у них забрали.

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