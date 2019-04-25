Эксперт о белорусской экономике: Раздолбайство у нас многоуровневое 25.04.2019, 8:57

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Что ждет экономику страны, если в ней не произойдут изменения?

Инфляция не должна превысить 6% в год, а рост ВВП составит около 1,5%. Следует из прогноза исследовательского центра ИПМ. Согласно исследованию, основными рисками для Беларуси остаются неурегулированные разногласия в вопросе поставок нефти и газа из России, сообщает «Белсат».

Экономист Михаил Демиденко рассказывает:

«Российская политика импортозамещения не слишком затронет белорусскую экономику, так как это несопоставимые объемы: белорусская экономика в 20 раз меньше, чем в России. Поэтому то, что мы произведем, мы сможем продать на российском рынке, если не будет каких-то совершенно катастрофических сценариев в отношениях между Россией и Беларусью».

Катастрофы пока, конечно, не наблюдается, но ситуация в белорусско-российских экономических отношениях вызывает нервную реакцию даже у Лукашенко. А переговоры о компенсации потерь белорусского бюджета от налогового маневра России (которые, предположительно, составят около 300 миллионов долларов только в этом году), закончились безрезультатно.

Александр Чубрик, директор исследовательского центра ИПМ:

«Если брать налоговый маневр, то сейчас очевидно, что нас будет ждать новая действительность, когда бюджет просто не будет получать достаточно большой части дохода от внешней экономической деятельности, того, что касалось так называемой перетаможки и пошлин на нефтепродукты».

На этом фоне специалисты рекомендуют делать все больший акцент на развитии высокотехнологичных производств и ИТ-сектора, который стал примером для других сфер.

Однако же должен быть тот, кто не только заинтересованы в таком стимулировании, но и способен его правильно провести. Игорь Пилипась, кандидат экономических наук, доцент:

«Раздолбайство у нас многоуровневое. Поэтому для того, чтобы проводить какие-то серьезные качественные изменения, должны быть люди, которые принимают ведущие решения на высоком уровне. У нас с этим существенные проблемы».

А подготовка таких кадров упирается в уровень образования. Улучшение же ситуации требует немалых затрат - инвестиций в человеческий капитал, говорят эксперты.

Ситуация не самая простая: старые источники экономического роста исчерпаны и не видно оснований для их восстановления. Для перехода к новым нужна не только политическая воля, но и кардинальные изменения в кадрах, причем на самом высшем уровне. Пока что готовности властей к такому ходу не видно.