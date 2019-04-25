Протестующие добились уступок от военных властей Судана 25.04.2019, 9:08

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Трое членов военного совета ушли в отставку.

Военные власти Судана и участники массовых протестов пришли к соглашению по большинству требований демонстрантов. Об этом представитель военного совета Судана, свергнувшего президента Омара аль-Башира, заявил после встречи с протестующими в среду, 24 апреля. Он не сообщил подробностей касательно основного требования демонстрантов - немедленного формирования в Судане гражданского переходного правительства, - а лишь отметил отсутствие "крупных разногласий" по этому вопросу, сообщает dw.com.

В этот же день трое членов военного совета покинули свои посты. Информации о том, что военные власти приняли их отставку, пока не поступало.

Свергнутый президент - в тюрьме для особо опасных преступников

Военные захватили власть в Судане 11 апреля. Они ввели режим чрезвычайного положения в стране на три месяца и переходный период на два года. Свергнутый президент Омар аль-Башир сначала находился под домашним арестом, однако через несколько дней был переведен в тюрьму для особо опасных преступников в столице страны.

12 апреля в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием сформировать гражданское переходное правительство. Через несколько дней лидеры массовых протестов в Судане прекратили переговоры с военными властями, считая их продолжением режима аль-Башира. Организаторы акций протеста пригрозили 25 апреля вывести на улицы миллион человек.

Массовые протесты против Омара аль-Башира начались в декабре 2018 года. Изначально активисты выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре гнев демонстрантов оказался направлен на авторитарно правящего президента. В феврале аль-Башир объявил в стране чрезвычайное положение и ограничил свободу собраний, чтобы не допустить новых протестов.

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году в результате путча. Международный уголовный суд в Гааге объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта в Дарфуре в 2003 году погибли 300 тысяч человек. Новые суданские власти заявили, что не выдадут свергнутого президента суду, а будут судить аль-Башира на родине.