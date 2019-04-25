«Никого не бойтесь, вы уже делаете историю» 1 25.04.2019, 9:16

Послание белорусской сборной из Казахстана юниорам накануне матча с россиянами.

Игроки и штаб национальной сборной Беларуси пожелали из Казахстана удачи юниорам в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2019 в Швеции. Видео опубликовал сайт ФХБ.

Встреча ЮЧМ-2019 Беларусь — Россия пройдет 25 апреля и начнется в 16.30. Взрослый чемпионат мира в группе "А" первого дивизиона примет Нур-Султан с 29 апреля по 5 мая. Соперниками сборной Беларуси за одну из двух путевок в элиту станут команды Казахстана, Литвы, Словении, Венгрии и Южной Кореи.