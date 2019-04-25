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Видеофакт: Песчаная буря накрыла Гродно, видимость упала до нуля

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  • 25.04.2019, 9:43

В эпицентре стихии оказались жители микрорайона Ольшанка.

Жители Гродно стали очевидцами не совсем обычного для нас явления: плотное облако пыли высотой с многоэтажку в считанные минуты окутало улицы и дворы города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песчаная буря сопровождалась сильными порывами ветра. В эпицентре стихии оказались жители микрорайона Ольшанка. Видимость упала до нуля. Водителям пришлось передвигаться едва ли не вслепую.

С чем связано это явление, пока не понятно. В городе объявлено штормовое предупреждение.


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