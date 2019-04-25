Спецдокладчик ООН: Готовится к запуску компания в поддержку профсоюза РЭП 2 25.04.2019, 10:24

Мишель Форст

Фото: Getty Images

Мишель Форст очень высоко оценил деятельность независимого профсоюза в Беларуси.

Специальный докладчик ООН по положению правозащитников Мишель Форст во время визита в Беларусь встретился с лидером независимого профсоюза РЭП Геннадием Федыничем.

Лидер РЭП рассказал praca-by.info как проходила встреча:

— Мишель Форст взял у меня небольшое интервью для компании #TogetherWeDefend, которая создана для поддержки правозащитников по всему миру. Инициировал создание этого проекта сам спецдокладчик. Он рассказал, что видит свою задачу в первую очередь в помощи и содействии развитии международной солидарности. Учитывая неблагоприятные условия для правозащитников в разных частях мира, именно компании солидарности позволят почувствовать себя не одинокими и в очередной раз обратить внимание мирового сообщества на проблему репрессий в отношении тех, кто ведет активную борьбу за права человека. Кроме того на сайте можно прочитать истории активистов из разных стран и написать им письмо.

Спецдокладчик также много интересовался ситуацией вокруг «дела профсоюзов» и фактами нарушения прав независимых профсоюзов в Беларуси. Господин Форст рассказал, что следил за новостями о давлении на РЭП. Он поддерживает позицию о том, что «дело профсоюзов» сугубо политизировано и стало расправой за активные действия профсоюза, в том числе против декрета «о тунеядцах» в 2017 году.

По словам Мишеля Форста, в скором времени на сайте TogetherWeDefend стартует компания в поддержку РЭП.

— Меня приятно удивило, когда господин Форст после нашего интервью отметил, что впервые сталкивается с такой активной работой профсоюзов на постсоветском пространстве и в странах Европы. Это очень высокая оценка нашей деятельности. Действительно, количество обращений в РЭП растет с каждым месяцем и мы рады, что наш труд замечает и международное сообщество.

Спецдокладчик спрашивал о том, как проходит отбывание «домашней химии». Он считает, что процедура внесения в список политзаключенных должна быть пересмотрена. Согласно установленным критериям только правозащитник или активист, который отбывает наказание в местах лишения свободы по политически мотивированному приговору считается политзаключенным. Однако, «домашняя химия» также является мерой ограничения свободы. То, что ты не находишься в тюрьме не значит, что на тебя не давят ограничения, контроль силовых структур, возможность в любой момент наложить штраф и оформить нарушение отбывания наказания. Это ведь тоже давление!

Он согласился, что правозащитные организации должны расширить критерии признания граждан политзаключенными.

В рамках индивидуального четырехдневного визита специальный докладчик ООН по положению правозащитников Мишель Форст также встретился с активистами правозащитных организаций, представителями Министерства юстиции и Министерства иностранных дел Беларуси. Мандат спецдокладчика завершается летом 2020 года. Но, по его словам, он не намерен прекращать защищать правозащитников, поскольку считает это главным делом своей жизни.