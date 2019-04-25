Требующая немедленной прогулки собака стала звездой Сети 2 25.04.2019, 10:29

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Героиня видеоролика проявила крайнее нетерпение.

Все собаки любят гулять, ведь на улице можно увидеть массу всего интересного, а то и завести новых друзей.

Однако, у этой собаки выдался не самый удачный день, ведь она осталась без привычной прогулки по саду. Героиня забавного видеоролика проявила крайнее нетерпение — она не только поскуливала, но и топала лапами, пишет 120.su.

Осталось неизвестным, выпустили ли в итоге собаку. Хозяева рассказали, что в тот день она сидела дома не просто так, а была наказана, так как лаяла на соседскую кошку, что является запрещённым поступком.