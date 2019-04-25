закрыть
25 апреля 2019, четверг, 12:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

«Тонны дипломатии» для России

1
  • Александр Хоц
  • 25.04.2019, 11:01
  • 1,713
Фото: @USNavyEurope

Трамп действительно является орудием истории.

Американский посол Джон Хантсман назвал авианосцы США в Средиземном море "тысячами тонн международной дипломатии" в адрес России, необходимых для противостояния её "дестабилизирующей роли". Ясно, что эта стилистика - не частная инициатива посла, а общая установка Трампа в международных делах.

Подход с позиции силы находит отражение в риторике. Помпео заявляет, что Штаты продолжат санкционное давление на Иран, пока тот не сядет за стол переговоров. Трамп отменяет саммит с Путиным, замечая, что встреч не будет, пока Россия не отпустит пленных украинских моряков. И так далее.

Выражение "Россия должна…" словно специально рассчитано на то, чтобы максимально снизить шансы на договорённость с режимом. Разительный контраст с "обтекаемым" Обамой, боящимся ранить самолюбие угасающей империи.

Тут самое время вспомнить об "иронии истории", которая направляет свои ветры в прогрессивные паруса и ставит палки в колёса режимов. Сам типаж "хамоватого" и "грубого" Трампа, лишённого дипломатической гибкости Обамы, - не подарок для Америки (это очевидно), но с глобальной точки зрения, именно такой "ковбойский" тип политика - наиболее удачен в роли "могильщика" имперских амбиций России.

"Падающего подтолкни", - пошутил бы Ницше.

"Простоватый" Рейган (делавший ставки на "звёздные войны" и гонку вооружений) успешно похоронил СССР. Типаж Трампа (точнее, общий тип американской дипломатии в годы его президентства) - идеально вписан в задачу изоляции и похорон путинизма.

Очевидно, что Путин (по складу имперской натуры) никогда не согласится на "диктат". Амбиции "величия" - единственная ценность режима. И "хамоватая" риторика Трампа, Помпео или Хантсмана заметно снижает (и без того слабые) шансы на спасительную (для России) "перезагрузку" отношений.

Сам того не понимая, "простоватый" американский лидер, искренне верящий в эффективность принуждения, выполняет историческую миссию, загоняя путинизм в ловушку полного распада. Срывая шансы Путина на выживание через возвращение к полноценному партнёрству с Западом, Трамп, действительно, является орудием Истории.

Эразм Роттердамский не зря писал свою "Похвалу глупости", а "мудрость простака" вообще - наш любимый фольклорный мотив. История "дышит где хочет", - выбирая для решающих сценариев "простоватых" президентов и политиков - в роли тайных инструментов.

Александр Хоц, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников