«Тонны дипломатии» для России 1 Александр Хоц

25.04.2019, 11:01

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Фото: @USNavyEurope

Трамп действительно является орудием истории.

Американский посол Джон Хантсман назвал авианосцы США в Средиземном море "тысячами тонн международной дипломатии" в адрес России, необходимых для противостояния её "дестабилизирующей роли". Ясно, что эта стилистика - не частная инициатива посла, а общая установка Трампа в международных делах.

Подход с позиции силы находит отражение в риторике. Помпео заявляет, что Штаты продолжат санкционное давление на Иран, пока тот не сядет за стол переговоров. Трамп отменяет саммит с Путиным, замечая, что встреч не будет, пока Россия не отпустит пленных украинских моряков. И так далее.

Выражение "Россия должна…" словно специально рассчитано на то, чтобы максимально снизить шансы на договорённость с режимом. Разительный контраст с "обтекаемым" Обамой, боящимся ранить самолюбие угасающей империи.

Тут самое время вспомнить об "иронии истории", которая направляет свои ветры в прогрессивные паруса и ставит палки в колёса режимов. Сам типаж "хамоватого" и "грубого" Трампа, лишённого дипломатической гибкости Обамы, - не подарок для Америки (это очевидно), но с глобальной точки зрения, именно такой "ковбойский" тип политика - наиболее удачен в роли "могильщика" имперских амбиций России.

"Падающего подтолкни", - пошутил бы Ницше.

"Простоватый" Рейган (делавший ставки на "звёздные войны" и гонку вооружений) успешно похоронил СССР. Типаж Трампа (точнее, общий тип американской дипломатии в годы его президентства) - идеально вписан в задачу изоляции и похорон путинизма.

Очевидно, что Путин (по складу имперской натуры) никогда не согласится на "диктат". Амбиции "величия" - единственная ценность режима. И "хамоватая" риторика Трампа, Помпео или Хантсмана заметно снижает (и без того слабые) шансы на спасительную (для России) "перезагрузку" отношений.

Сам того не понимая, "простоватый" американский лидер, искренне верящий в эффективность принуждения, выполняет историческую миссию, загоняя путинизм в ловушку полного распада. Срывая шансы Путина на выживание через возвращение к полноценному партнёрству с Западом, Трамп, действительно, является орудием Истории.

Эразм Роттердамский не зря писал свою "Похвалу глупости", а "мудрость простака" вообще - наш любимый фольклорный мотив. История "дышит где хочет", - выбирая для решающих сценариев "простоватых" президентов и политиков - в роли тайных инструментов.

Александр Хоц, «Фейсбук»