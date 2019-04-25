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Минчане жалуются на запах гари в разных районах города

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  • 25.04.2019, 10:39
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Иллюстрационное фото 3df.by

Что происходит?

В редакцию tut.by с утра поступают сообщения о запахе гари в разных районах Минска.

«Здравствуйте. Я человек терпеливый, но этим утром стал почти задыхаться от едкого запаха гари в воздухе. Отвел дочку в садик, там все дети чешут глаза, кашляют, у некоторых опухли носы. Сел на велосипед, объехал сектор Сухарево/Юго-Запад — везде гарь концентрированная. Что случилось?» — написал в редакцию tut.by читатель.

Cообщается о запахе гари в районе железнодорожного вокзала, Комсольского озера, Уручья, Пушкинской.

В официальном аккаунте МЧС в Twitter отмечается, что возле Минска пожаров в экосистемах не зафиксировано.

«Поступают вопросы про запах гари. Возле Минска пожаров в экосистемах не зафиксировано. Если кто-то видит такой пожар — немедленно звоните нам по номеру 112 или 101», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в четырех районах Минской области 24 апреля из-за сложных погодных условий ввели запрет на посещение лесов.

Как сообщают спасатели, за минувшие сутки в Беларуси потушили 87 пожаров в экосистемах. Некоторые продолжаются и сейчас. Со вчерашнего дня тушат крупный пожар в Столинском районе Брестской области.


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