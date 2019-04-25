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Как выглядит жизнь пенсионеров в Беларуси и за границей

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  • 25.04.2019, 10:45
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Иллюстрационное фото bymedia

Белорусские пенсионеры рассказали правду о своих возможностях.

День солидарности поколений в Минске отметили проведением международного Форума Сеньорских организаций. Пенсия задумана как отдых и время для себя, но так ли это в нашей стране, задается вопросом «Белсат».

Рабочий, летчик, инженер-электронщик, преподаватель – все эти профессии Ян Гриб освоил за 44 года трудового стажа. За многолетний труд получил пенсию в размере 300 рублей, после 80 лет добавили еще 100, которых все равно на достойную жизнь не хватает:

«Я не могу себе позволить купить мяска, чтобы сделать шашлычки себе на праздник. Я не могу себе позволить. Я питаюсь только так: молочко, кашка, батончик – все», – говорит пенсионер Иван Гриб.

Согласно статистике, людей пожилого возраста в Беларуси два с половиной миллиона, а наше государство входит в число стареющих стран.

Уровень жизни белорусских пенсионеров и людей пожилого возраста из других стран сравнивали в Минске на первом Форуме Сеньорских организаций стран Восточного партнерства и ЕС. Мероприятие состоялось накануне Европейского дня солидарности между поколениями.

Сегодня средняя пенсия по возрасту в Беларуси составляет 393 рубля, на 100-150 рублей меньше получают только в Украине и Казахстане. И хотя власти Беларуси заявляют о намерении с 1 мая повысить возрастные пенсии на 25 рублей, в общем наши пенсионеры приблизительно вдвое беднее европейских.

«У них и льготы есть. Как бы ни говорили, что там льгот нету, это у нас их нет, а у них есть. Человек там чувствует себя не обделенным в обществе. Он может несколько раз съездить отдохнуть на то же море, на тот же курорт, чего наши лишены: помимо дачи, что-то позволить себе крайне редко могут», – говорит организатор форума в Беларуси Татьяна Зелко.

Помимо материальных, есть и другие причины. Европейские гости рассказали представителям постсоветских стран о том активном образе жизни, который ведут люди пожилого возраста на Западе.

«Пожилые люди, пенсионеры – они очень активно включены в социальную жизнь. Они много участвуют в волонтерстве, это самое главное, что о них можно сказать. У них есть время, а потому они занимаются и домами для престарелых, работают с детьми и таким образом выполняют очень важные социальные функции», – рассказывает вице-президент Европейской Унии сеньоров (The European Seniors’ Union) Габриэле Пойс-Биспинк.

Нам же есть много чему поучиться, говорят организаторы Форума Сеньорских организаций.


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