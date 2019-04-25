С 1 мая в Беларуси дорожают сигареты 3 25.04.2019, 10:52

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В продаже также появятся некоторые новые марки.

С 1 мая вырастут цены на некоторые марки сигарет, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на Министерство по налогам и сборам. В продаже также появятся некоторые новые марки.

Гродненская табачная фабрика «Неман», к примеру, повышает цены на Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure до 2,35 рубля, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion – до 2,2 рубля, Rothmans Blue, Rothmans Azure, Rothmans Blue+, Rothmans Azure+ – до 2,45 рубля.

Компания «Табак-инвест» не будет повышать цены с 1 мая.

Предприятие «Беларусьторг» среди прочего поднимет цены на L&M MOTION, L&M COMPACT (синий) – до 2,15 рубля, L&M BLUE LABEL (синий) – до 2,3 рубля. В продаже также появятся сигареты Pall Mall Demi Blue Limited Edition, Pall Mall Demi Azure Limited Edition (по 1,9 рубля).

Поднимет цены также импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ». Цены на Marlboro Gold, MARLBORO RED вырастут до 3,15 рубля (сейчас – 3,1 рубля), L&M BLUE LABEL (синий) – до 2,3 рубля (сейчас – 2,25 рубля), L&M COMPACT (синий), L&M MOTION – до 2,15 рубля (сейчас – 2,1 рубля), PARLIAMENT NIGHT BLUE, PARLIAMENT AQUA BLUE – до 3,4 рубля (сейчас – 3,3 рубля).