Как милиция собирается зарабатывать на костеле миллионы рублей ежегодно

Как милиция собирается зарабатывать на костеле миллионы рублей ежегодно10
- 25.04.2019, 11:10
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За паломничества и религиозные процессии придется платить?
Недавно вышло постановление Совета Министров № 49, пишет блогер Артем Ткачук в "Фейсбуке". Cогласно нему стоимость услуг сотрудников милиции, охраняющие массовые мероприятия сейчас такие:
до 10 человек - 50 рублей
10-100 - 637 рублей
101-1000 - 3825 рублей
1000 и больше - 6375 рублей
Давайте теперь посчитаем. В Беларуси на данный момент 450 приходов. Если хотя бы в половине из них происходит процессия в честь праздника Божьего Тела, которая очень редко где собирает менее 100 человек, то только за всю процессию костел должен заплатить более 350 тысяч долларов.
Считаем:
200 приходов х 3825 руб = 765 тыс рублей.
Возьмем паломничества в Будслав. Их десятки. Если власти начнут с каждой брать по 3825 руб за день, то, например, за паломничество из Лиды в Будслав (9 дней) нужно заплатить более 34 тыс рублей. А уж сколько нужно заплатить за 15-дневное паломничество из Бреста в Будслав я молчу.
Белорусские епископы пытаются договориться с властями, чтобы эти оплаты не применялись к церковным массовым мероприятиям. Но даже если удастся, все мы знаем, что такие вещи так просто не даются. Короче, ждем копилки в приходах Беларуси с надписью "На оплату услуг милиции".