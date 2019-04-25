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Верховная Рада приняла закон о государственном языке Украины

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  • 25.04.2019, 11:12
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За проголосовали 278 депутатов.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, сообщает gordonua.com.

За проголосовали 278 депутатов Верховной Рады. Документ приняли с поправками, озвученными нардепом от "Народного фронта", главой парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким под стенограмму.

Перед финальным голосованием нардепы согласовали правки к законопропроекту. Итоговый документ с поправками подготовил парламентский комитет по вопросам культуры и духовности, текст раздали нардепам.

"Украинский язык, наряду с флагом, гербом и гимном, является одним из символов украинского государства. Владение государственным языком и его использование должностными и служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления является одним из обязательных условий для занятия соответствующих должностей. Граждане Украины должны владеть украинским языком как языком своего гражданства и использовать его в сферах публичного общения. Знание украинского языка является непременным условием приобретения гражданства Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков в частном общении", – сказано в пояснительной записке к документу.

Во время голосования в сессионном зале Рады находились третий президент Украины Виктор Ющенко, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко подпишет документ.

Законопроект №5670-д во втором чтении депутаты рассматривали с 28 февраля 2019 года. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщала, что всего депутаты должны были рассмотреть 2082 правки.

4 октября 2018 года Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении. В документе указано, что единственный государственный официальный язык в Украине – украинский, а "попытки введения в Украине официального многоязычия вопреки Конституции Украины и установленной конституционной процедуре являются действиями, провоцирующими языковой раскол страны, межэтническое противостояние и вражду и направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя".

В документе определен круг лиц, обязанных свободно владеть государственным языком.


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