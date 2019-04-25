Петербургские суворовцы показали Путину роботов, а те оказались сделаны в Южной Корее 22 25.04.2019, 11:26

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«Изобретения» суворовцев оказались конструкторами с eBay и Amazon.

23 апреля Владимир Путин посетил Санкт-Петербургское Суворовское военное училище. Курсанты показали верховному главнокомандующему свои успехи в области робототехники — небольших роботов, выполняющих команды «отжаться» и «встать на голову». Пользователи соцсетей выяснили, что в действительности это южнокорейские конструкторы Robotis Biolid, которые продаются на eBay и Amazon по цене от тысячи долларов, пишет znak.com.

«Разработки в сфере искусственного интеллекта»

О том, как проходил визит президента РФ в Суворовское училище, можно узнать из репортажей ТАСС и РИА «Новости». В материалах говорится, что Путин посетил центр дополнительного образования учебного заведения, который оснащен мастерскими по авиа- и судомоделированию и робототехнике. Воспитанники показали президенту летающие модели самолетов времен Великой Отечественной войны и морских судов.

Суворовцы также продемонстрировали Путину прототип робота-минера, который может устанавливать мины на песчаном грунте. «Один из курсантов познакомил главу государства с разработками училища в сфере искусственного интеллекта, собранные роботы небольшого размера оказались наделены технологией распознавания голоса. Курсант скомандовал роботам принять упор лежа, отжаться три раза и постоять на голове. Роботы выполнили его команды. „Спасибо вам огромное! Молодцы!“ — не скрывал своего восхищения президент», — говорится в репортаже ТАСС. Из этих слов может сложиться впечатление, что речь именно о собственной российской разработке.

Российские военные роботы показали разминку перед Путиным pic.twitter.com/YkdRVzQkXZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 апреля 2019 г.

Демонстрацию роботов, которые умеют отжиматься и вставать на голову, можно посмотреть на видео РИА «Новости», которое озаглавлено «российские военные роботы показали разминку перед Путиным». В материале издания подчеркивается, что суворовец показал Путину «свое изобретение» и робот «почти безукоризненно» выполнил его команды.

Роботы «Мade in S.Korea»

Роботы оказались южнокорейским конструктором Robotis Biolid. В частности, на это обратил внимание пользователь Twitter экономист Сергей Гурьянов. По его словам, эти роботы уже семь лет продаются на eBay в коробках с надписью «Made in S.Korea».

На YouTube можно без труда найти видео презентации этих роботов, которые выполняют те же команды, которые демонстрировались в Суворовском училище Владимиру Путину. На eBay они продаются за $1100, на Amazon — за $1199.90. В описании говорится, что роботы-конструкторы обладают «отличной гуманоидной ходьбой», а также оснащаются различными датчиками, включая гироскоп, датчик измерения расстояния, ИК-датчик. Изделием можно управлять дистанционно с пульта или голосом. В комментариях на Amazon покупатели говорят об «отличном качестве» конструктора Robotis Biolid.

В Питере воспитанники Суворовского училища показали Путину свои разработки в области робототехники. Роботы суворовцев уже лет 7 продаются на eBay по цене от $1.000 в коробках с надписью Made in S.Korea. Видео 2013 года: https://t.co/8akiPkoXNe — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 24 апреля 2019 г.

В администрации Санкт-Петербургского Суворовского училища журналистам не удалось оперативно получить комментарий по поводу показанных Путину роботов. Наша редакция направила в училище официальный запрос.

На сайте учебного говорится, что «суворовцы достигли значительных успехов в разработке современных проектов и представляли их на конкурсах, соревнованиях и выставках различных уровней: от районных до международных». Работы воспитанников из секции робототехники стали победителями и призерами международного фестиваля по робототехнике «Робофинист», чемпионата Европы по робототехнике RobotChallenge, всеармейских конкурсов среди воспитанников общеобразовательных организаций Минобороны России.

Впрочем, южнокорейские роботы используются для обучения студентов не только в России. Как сказано в «Википедии», набор Robotis Biolid также используется в Военно-морской академии США для обучения студентов машиностроению.

«Робот Алеша»

Напомним, в конце 2018 года в Ярославле на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» школьникам и педагогам представили «самого современного отечественного робота „Алешу“, который умеет танцевать и считать». Сюжет на эту тему вышел в эфире телеканала «Россия 24».

Пользователи соцсетей выяснили, что в действительности это ростовая кукла. После того как робота разоблачили СМИ, телеканал «Россия 24» заблокировал свой репортаж на YouTube-канале. В апреле этого года «робота Алешу» снова показали широкой публике во время матча чемпионата России между ЦСКА и «Оренбургом».